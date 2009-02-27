پرسپولیس برای گرفتن یک امتیاز آمده بود / این تساوی برای آنها برد است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل پرسپولیس تهران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان افزود: نتیجه بازی امروز چیزی نبود که ما می خواستیم. با حضور و حمایت این خیل هوادار و پشتیبانی مسئولان باشگاه هدف‌مان در بازی مقابل پرسپولیس دستیابی به سه امتیاز بود که متاسفانه از دستیابی به آن ناکام ماندیم.

وی ادامه داد: من بازی مقابل پرسپولیس را برای بازیکنانم یک پیش بازی آسیایی می دانستم. با نمایشی که امروز مقابل پرسپولیس داشتیم معتقدم برای موفقیت در دیدارهای پیش به ویژه پیکارهای آسیایی باید یک برنامه‌ریزی فراتر از آنچه در بازی امروز به کار گرفتیم، داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ادامه عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس را در بازی امروز به نقد کشید و افزود: پرسپولیسی‌ها برای دستیابی به یک امتیاز بازی دست به دفاع مطلق زده بودند. امروز حتی کریم باقری که کاپیتان تیم ملی است بیشتر زمان بازی در محوطه جریمه تیمش دفاع می کرد و زیر توپ می زد.

وی افزود: تیم فوتبال پرسپولیس با ارائه یک بازی دفاعی و چشم داشتن به ضدحملات فقط به دنبال یک امتیاز بازی امروز بود. این تیم به اصفهان آمده بود که بازنده نباشد و در نهایت به آنچه می خواست رسید. به نظرم نتیجه تساوی در بازی امروز برای پرسپولیسی‌ها یک برد است.

کاظمی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در ادامه لیگ برتر مشکلی نخواهیم داشت و من درهمین جمع قول می دهم که سپاهان در پایان فصل جاری مسابقات لیگ برتر یکی از سهمیه‌های لیگ قهرمانان آسیا در سال آینده را کسب خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان غیبت محرم نویدکیا را یکی از عوامل تاثیرگذار در توقف تیمش در بازی امروز مقابل پرسپولیس دانست و گفت: او یک بازیکن تاثیرگذار برای ماست که با حضورش در میدان می توانست قفل بازی را شکسته و جریان کار را به سود سپاهان تغییر دهد.

وی در خاتمه تصریح کرد: در پایان مسابقات لیگ برتر به تیم قهرمان و تیم سوم جدول رده بندی یک جایزه داده می شود و آنهم دستیابی به سهمیه حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست. ما تلاش می کنیم تا در پایان لیگ برتر یکی از سه تیم بالای جدول رده بندی باشیم و همچون سال‌های گذشته یکی از نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی باشیم. سپاهانی که فصل گذشته نایب قهرمان لیگ برتر شده است باید در فصل جاری این عنوان را تکرار کند یا حداقل بر سکوی سوم جدول بایستد.