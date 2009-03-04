دیگر جاده ای در مسیر دریاچه پریشان احداث نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم کازرون از تصمیم مسئولان استانی برای تعیین مسیر دوم گذر راه روستاهای اطراف دریاچه پریشان خبر داد و گفت: قرار بر این است که مسیر دومی تعریف شود که کمترین صدمه و خسارت را به دریاچه وارد آورد و بتوانند از آن مسیر هم مطالبات مردم دهستان فامور را پاسخ دهند و هم مردم کازرون بتوانند از منطقه پریشان نهایت استفاده را ببرند.



غلامرضا ناصر دهقان آبادی در گفتگو با یک نشریه محلی در شهر کازرون به حافظان محیط زیست قول داده پس از پایان مطالعات مربوط به مسیر جدید و قبل از اجرای هرگونه عملیات اجرایی در این مسیر نقشه آن از طریق رسانه ها منتشر شود، نماینده مردم کازرون در گفتگو با بیشابور به هماهنگیهای انجام شده با مسئولان بالا دست از جمله واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست و همین طور اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی کشور اشاره کرده است.

در نخستین روزهای هفته جاری دادستان شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر از احضار پیمانکار طرح احداث جاده در دریاچه پریشان به دادگستری خبر داده و گفته بود: با دستور قضایی پیمانکار احداث جاده در این دریاچه که متهم به نقش داشتن در تخریب دریاچه است به دادگستری شهرستان احضار شده است.

با این همه برخی از فعالان محیط زیست کازرون با اشاره به اینکه مسئولان شهرستان کازرون می دانستند این مسیر که در دریاچه پریشان در حال ساخت بود با مشکل مواجه می شود و با هدفهای خاصی سعی در جلب رضایت شهروندان روستانشین داشتند به خبرنگار مهر گفتند: در سالهای آینده که باران زیاد باعث طغیان دریاچه و افزایش حجم آب شود آن جاده به زیر آب خواهد رفت اما برخی مسولان با اطلاع از این موضوع دست به این اقدام زدند و بعد نماینده مردم کازرون را پیشتیبان ساخت این راه معرفی کردند که واقعیت را وارونه جلوه دهند و این موضوع دور از واقعیت بود.





در سال های آینده که باران زیاد باعث طغیان دریاچه و افزایش حجم آب شود آن جاده به زیر آب خواهد رفت اما برخی مسولان با اطلاع از این موضوع و به خاطر اینکه منافعی در اطراف دریاچه دارند دست به این اقدام زدند طرفداران محیط زیست کازرون

این در حالی است که نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی چند روز پیش با هفته نامه بیشابور کازرون با اشاره به تلاشهای صورت گرفته و هماهنگی با کارشناسان سازمان محیط زیست گفت: با بررسی موضوع راهسازی و با هماهنگی دیگر مسولان شهرستان، دیدیم این مسئله مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نیست ما هم گفتیم تا جلب نظر کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست صورت نگیرد عملیات اجرایی راهسازی متوقف شود.





دهقان ناصر آبادی یکی از مشکلات عمده شهرستان کازرون را مهجور ماندن اماکن تفریحی و تاریخی دانست و گفت: با شناخت این مشکل سعی کردیم از پتانسیلهای موجود بیشترین بهره برداری را داشته باشیم و در جلسه با آقای مشایی این بحث مطرح شد و با توجه به مصوبه هیئت محترم دولت که این منطقه را به عنوان منطقه نمونه گردشگری مصوب کرده بود پیگیر این موضوع شدیم که مصوبه هیئت محترم دولت اجرایی شود و منطقه نمونه گردشگری نیاز به زیرساختهایی دارد و از جمله این زیرساختها جاده است و امکاناتی همچون برق، تلفن و گاز و سایر وسایلی که بتواند خدماتی را جهت توریستها و جهانگردان ارائه کنند. با توجه به این دو موضوع جلسه ای را در فرمانداری با حضور فرماندار برگزار کردیم که در این جلسه ضرورت احداث جاده عنوان شد.



پیش از این رئیس دادگستری شهرستان کازرون نیز در گفتگو با مهر از ادامه روند نابودی دریاچه و خشک شدن آن به دلیل مسدود شدن آب چشمه ها به سمت دریاچه خبر داده و عنوان داشته بود « کشاوزران از طریق تلمبه های6 و 8 اینچی آب دریاچه را به زمینهای کشاورزی خود هدایت می کنندو از سوی دیگر از چشمه هایی که منبع آب تالاب محسوب می شود بهره می برند.»

دهقان ناصر آبادی در ادامه گفت: طبیعتاً کارها در سطح کلان و ملی توسط بنده به عنوان نماینده مردم شریف شهرستان کازرون انجام گرفت. با توجه به اینکه این منطقه از جمله مناطق حفاظت شده تحت امر سازمان حفاظت محیط زیست بود، سعی کردیم از ابتدا راه قانونی را طی کنیم. در تاریخ 29 مهر 87 موضوع ضرورت احداث این جاده را به عرض خانم جوادی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور رساندیم و تأکید کردیم با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و درخواستهای مکرر اهالی محترم مناطق حوالی دریاچه پریشان، اداره کل راه و ترابری فارس آغاز به کار و نقشه برداری از مسیر موجود و انتخاب مناسبترین مسیر با رعایت فاصله از دریاچه پریشان تا جایی که موانع طبیعی اجازه دهد را شروع کند. بنابراین صدور دستور مقتضی مورد استدعا قرار گرفت که خانم جوادی موضوع را به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ارجاع دادند.

نماینده مردم کازرون در مجلس با اشاره به مکاتبات خود با کارشناسان حفاظت محیط زیست گفت: به آنها متذکر شدیم که منطقی ترین مسیر را که کمترین عوارض زیست محیطی به همراه داشته باشد تعیین کنند تا علاوه بر حفظ حرمت مناطق با صدور مجوز بهسازی مسیر مورد نظر اهالی روستاهای اطراف دریاچه را فراهم آورند. ما اگر احساس کنیم که احداث جاده در آن منطقه باعث تخریب محیط زیست و صدمه به تالاب می شود به هیچ وجه با این کار موافق نیستیم. آنچه که مد نظر ما بوده و صراحتاً و موکداً اعلام کرده ایم احداث جاده در مسیری است که تخریبی را برای محیط زیست به دنبال نداشته باشد.



با این حال روز 28 صفر نیز جلسه فوق العاده ای در استانداری استان فارس با حضور استاندار و مدیرکل محیط زیست استان و رئیس محیط زیست کازرون برگزار شد که به نظر می رسد پیرامون اتفاقات دریاچه پریشان و نابسامانی وضعیت مدیریت این تالاب بین المللی بوده است.