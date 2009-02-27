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۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۱۴

میلی باند در بصره:

پایان مارس عقب نشینی نظامیان انگلیسی از عراق آغاز می شود

پایان مارس عقب نشینی نظامیان انگلیسی از عراق آغاز می شود

وزیر امور خارجه انگلیس امروز در بصره اعلام کرد کار عقب نشینی نظامیان این کشور از جنوب عراق از 31 مارس(11 فروردین 88)آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"دیوید میلی باند" که امروز وارد استان بصره در جنوب عراق شد،گفت: نظامیان انگلیسی از 31 مارس کار عقب نشینی از بصره را آغاز خواهند کرد.

وی بر حمایت انگلیس از بصره و مسئولان آن از طریق فعال کردن بخش اقتصادی و سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران انگلیسی برای اجرای طرحهای مختلف تاکید کرد.

میلی باند اظهار داشت : عقب نشینی نظامیان انگلیسی از بصره در 31 مارس آغاز خواهد شد تا نظامیان آمریکایی جای آنها را بگیرند.

میلی باند روز گذشته در یک سفر منتظره وارد بغداد شد و با نوری المالکی نخست وزیر عراق و برخی مقامهای این کشور دیدار کرد. در این دیدارها درباره سازوکار عقب نشینی نظامیان انگلیسی از استان و گسترش روند توسعه و سرمایه گذاری در استان بصره بحث و تبادل نظر شد.

انگلیس از زمان جنگ علیه عراق در سال 2003 تا کنون، 178 نظامی خود را از دست داده است و در حال حاضر 4 هزار و 100 نظامی در عراق دارد.

نظامیان انگلیسی، اول ژانویه(12 دی) کنترل فرودگاه بصره را به نیروهای عراقی واگذار کردند.

کد مطلب 840243

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