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۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۵۱

یک نظامی آمریکایی در عراق کشته شد

یک نظامی آمریکایی در عراق کشته شد

ارتش آمریکا امروز از کشته شدن یک نظامی خود در حمله مردان مسلح در پایتخت عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،در بیانیه ارتش آمریکا آمده است یک نظامی روز گذشته در حمله مسلحانه در بغداد کشته شد.

با کشته شدن این نظامی، شمار تلفات ارتش آمریکا در فوریه به 15 کشته رسید.

همچنین آمار کشته های ارتش آمریکا از زمان جنگ علیه عراق در مارس 2003 تا کنون به چهار هزار و 252 نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه یک منبع در ارتش عراق از خنثی شدن سه بمب و بازداشت یک فرد تحت پیگرد در شرق موصل خبر داد.

کد مطلب 840251

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