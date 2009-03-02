اولین شبکه رادیو و تلویزیونی اینترنتی حوزه هنری کشور در گلستان بهره برداری می شود

محمدرضا خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این شبکه روزانه چهار ساعت برنامه به صورت پخش زنده دارد و به مدد مهندسان و افراد متخصص در حوزه انفورماتیک و کامپیوتر اجرا شده است.

وی ، ایجاد فضای مناسب برای بسط و گسترش فعالیتهای هنری هنرمندان استان در خارج از کشور و خارج از استان را از جمله اهداف راه اندازی این شبکه اینترنتی اعلام کرد.

خاکپور به تولیدات حوزه هنری استان اشاره و اضافه کرد: به طور میانگین ماهانه یک فیلم کوتاه هنری و مستند در این حوزه تولید و تهیه می شود.

مدیرحوزه هنری گلستان، درخشش هنرمندان این استان را در جشنواره های مختلف فیلم کوتاه و مستند مطلوب توصیف کرد و گفت: هنرمندان استان در جشنوراه فیلم رویش، عنوان برتر فیلم نامه نویسی را از آن خود کردند.

وی یادآور شد: همچنین در جشنواره سوادآموزش کشور، جایزه ویژه به هنرمند گلستان و فیلمی کوتاه از این استان تعلق گرفت.

وی عنوان کرد: واحد انیمیشن حوزه هنری گلستان از سال آینده به صورت جدی شروع به فعالیت می کند.



