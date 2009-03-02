گرگان 350 هکتار بافت فرسوده شهری دارد

حسین ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نوسازی شش هکتار از این بافت فرسوده در قالب ساخت مجتمع آفتاب در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: برای بازسازی بافت فرسوده شهر، تخفیف 50 درصدی عوارض از سوی شهرداری برای متقاضیان درنظرگرفته شده است و وامهایی نیز پرداخت می شود.

وی با اشاره به ضرورت حل معضل ترافیک شهر گرگان، اضافه کرد: با توجه به ورود روزانه تعداد زیادی خودرو از اقصی نقاط کشور به این شهر، رفع این مشکل نیازمند تخصیص اعتبارات و توجه ملی است.

ربیعی بیان داشت: برای حل مشکل ترافیک شهر باید کار کارشناسی صورت گیرد و برخی مسیرها و خیابانها یک طرفه شود.

وی یادآور شد: فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون شهری مانند تاکسی و اتوبوس از دیگر مشکلات حوزه شهری است که نیاز به ساماندهی و برنامه ریزی ارد.



