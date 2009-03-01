تهدید سلامت یاسوج توسط گدایان پاکستانی/1200 کیلومتر راه برای گدایی!

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، این گدایان با ظاهری ژولیده و کثیف با تکدی گری در خیابانهای اصلی شهر، میادین و پشت چراغ قرمز، چهره زشتی به یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد داده اند.

یکی از شهروندان یاسوجی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: روزانه تعداد زیادی از این افراد در خیابانهای شهر مشغول گدایی هستند و با گرفتن لباس شهروندان و التماس کردن، افراد را مجبور به کمک می نمایند.

وی افزود: این در حالی است که این گدایان، کودکان خردسال و زنان خود را نیز به همراه دارند.

یکی از بازاریان یاسوجی با اظهار تعجب از حضور گدایان پاکستانی در یاسوج گفت: فاصله این استان با مرز پاکستان بیش از هزار و 200 کیلومتر است و جای تعجب است که این افراد چگونه از مرز عبور می کنند و با این مسافت زیاد به اینجا می آیند.

وی بیان کرد: متاسفانه پس از کولی ها که تابستان ها آرامش خاطر را از مردم می گیرند اکنون باید نگران پاکستانی ها هم باشیم.

گدایان پاکستانی خطری جدی برای سلامت شهروندان

گر چه گلایه های شهروندان در این خصوص بسیار است اما آنچه نگرانی بیشتری را برای آنان ایجاد کرده، خطر انتقال بیماریهای واگیر دار به وسیله این افراد است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان در این خصوص گفت: در دو جلسه گذشته شورای سلامت که به ریاست استاندار سابق و فعلی تشکیل شد، خطر انتقال بیماریهای واگیردار خطرناک از نوع هپاتیت و... را اعلام کردیم و مقرر شد که فرمانداری بویراحمد به همراه نیروی انتظامی این افراد را جمع آوری نمایند.

دکتر محمود شهامت بیان کرد: این افراد دارای انواع بیماریهای هپاتیت، SPD ، و HIV (ایدز) بوده که واگیردار هستند و خطری جدی برای سلامت شهروندان محسوب می شوند.

وی اظهار داشت: از مردم می خواهیم که از هرگونه تماس با این افراد به طور جد خودداری نمایند.

شهامت تاکید کرد: سلامت شهروندان از سوی این افراد مورد تهدید جدی بوده و وضعیت موجود بحرانی است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان از مسئولان مربوطه خواست تا نسبت به جمع آوری این افراد سریعاً اقدام نمایند.

ناهماهنگی دستگاههای مربوطه به رغم مصوبه شورای سلامت

در حالی که شورای سلامت حضور این میهمانان ناخوانده را خطری برای سلامت شهروندان می داند اما ناهماهنگی های موجود بین دستگاههای مربوطه برای حل این مشکل به خوبی نمایان است.



تابستان کولیها آرامش را از مردم می گیرند و اکنون گداهای پاکستانی یک شهروند یاسوجی

معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار بویراحمد گفت: نقشی در جمع آوری این افراد متوجه فرمانداری بویراحمد نیست و این فرمانداری تنها به عنوان یک هماهنگ کننده است.

علی صمدی فر افزود: در جریان مصوبه شورای سلامت که دکتر شهامت به آن استناد کرده نیستم و هنوز چنین مصوبه ای به دست ما نرسیده است.

وی عنوان کرد: در شورای بهداشت و ساماندهی تکدی گرها مقرر شد که نیروی انتظامی با هزینه شهرداری نسبت به جمع آوری و اخراج آنها از شهر اقدام نماید.

کارشناس دفتر اتباع خارجی استانداری استان نیز گفت: دو تا سه ماه پیش در جلسه شورای سلامت استان مقرر شد که هزینه دستگیری و انتقال این افراد از شهر یاسوج توسط شهرداری مرکز استان پرداخت شود و نیروی انتظامی استان این افراد را شناسایی و آنها را اخراج نماید.

محمد رضوی پور تاکید کرد: تاکنون مکاتبات زیادی با دستگاههای مربوطه داشته ایم اما تاکنون اقدام موثری انجام نشده است.

شهردار یاسوج نیز گفت: این شهرداری بر اساس توافق صورت گرفته می بایست هزینه جمع آوری و انتقال این افراد را پرداخت و امکانات لازم را در اختیار نیروی انتظامی استان قرار می داد که همان موقع اعلام آمادگی کردیم و الان نیز همچنان آمادگی کامل داریم.

محمد بهرامی افزود: تاکنون هیچ گونه مکاتبه و یا مراجعه ای در این خصوص به شهرداری یاسوج صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: به عنوان یک شهروند نگران سلامت شهروندان و حتی چهره نازیبای شهر از حضور این گدایان هستم اما از نظر قانونی امکانات جمع آوری این افراد و اختیار آن را نداریم.

بهرامی گفت: با توجه به در پیش بودن عید نوروز و نگرانی جدی برای سلامت شهروندان، شهرداری یاسوج آماده هرگونه همکاری در این خصوص می باشد.

تاکنون بیش از500 نفر از گدایان از یاسوج اخراج شده اند

فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 500 نفر از این افراد را که حتی در حاشیه شهر اسکان کرده بودند، از شهر و استان بیرون رانده شده و تحویل اردوگاههایی در اصفهان و شیراز شده اند.

سردار کاظم مجتبایی افزود: نیروی انتظامی استان دائماً درگیر جمع آوری این افراد است اما مشکل اساسی این است که این افراد ثابت نیستند و دائماً با اخراج آنها از مرز از نقاط کور مرزی و به شکل غیر قانونی وارد می شوند که راه حل اساسی برای حل ریشه ای این معضل بستن محکم مرزهاست.

وی عنوان کرد: تعداد بیشتری از این افراد در استانهای خوزستان و فارس مستقر هستند و افراد کمی از آنها در کهگیلویه و بویراحمد می باشند.

رئیس پلیس استان تاکید کرد: نیروی انتظامی استان با قاطعیت با این موضوع برخورد می کند و مردم نیز به محض مشاهده این افراد با پلیس 110 تماس بگیرند تا نسبت به جمع آوری آنها اقدام شود.

به نظر می رسد ناهماهنگی هایی میان مسئولان استان وجود دارد اما آنچه که مشخص است خطر این افراد برای سلامت شهروندان است که ضرورت اقدامی هماهنگ، جدی و موثر را ایجاب می کند.

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محمدشریف اسلامی نژاد