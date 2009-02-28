مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: روس ها هم نیایند نیروگاه بوشهر را تکمیل می کنیم

پس از نامه احمدی نژاد به لاریجانی: احتمال استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها قوت گرفت

با وجود پیش راه اندازی؛ باز هم تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه بوشهر اعلام نشد

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی آغاز شد



اطلاعات:

مذاکرات مهم طالبانی و احمدی نژاد در تهران

11 سند همکاری میان ایران و 3 کشور آفریقایی امضا شد

20 فروردین 88 اعلام تازه ترین موفقیت های هسته ای ایران



اعتماد ملی :

در اعتراض به برخورد با گنابادی ها صورت گرفت، نامه سرگشاده کروبی به وزارت اطلاعات

با حذف هدفمند شدن یارانه ها از بودجه 88، احمدی نژاد عقب نشینی کرد

علیرضا بهشتی خبر داد: میر حسین موسوی روزنامه منتشر می کند



اعتماد:

کروبی درنامه ای به وزیر اطلاعات مطرح کرد: انتقاد از برخورد با دراویش گنابادی

هشدار هاشمی در مورد تکمیل نیروگاه هسته یی بوشهر، اگر روس ها همکاری نکنند خودمان انجام می دهیم

نیروگاه اتمی بوشهر در مرحله آزمایش فنی



ایران :

رئیس سازمان انرژی اتمی درکنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس روس اتم اعلام کرد: خبر خوش هسته ای 20 فروردین

نامه رئیس جمهور در دستور کار امروز کمیسیون تلفیق ، دولت با اصلاح قیمت ها بدون پرداخت نقدی یارانه مخالف است

مدیر عامل صندوق تعاون کشور خبر داد: پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر



ابرار:

احمدی نژاد: باید شرایط جهان را تغییر دهیم

توزیع ایران چک های 200 هزار تومانی در صورت کمبود نقدینگی

مخبر کمیسیون اقتصادی خبر داد: تصویب نهایی بنزین 350 تومانی درکمیسیون ویژه



ابتکار:

عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس خبر داد: تازه ترین تصمیمات برای افزایش حقوق کارمندان

با شعار " عبور از شرایط فعلی" آغاز می شود؛ فعالیت انتخاباتی طرفداران دولت ائتلافی

هاشمی : متعهد به اجرای پروتکل الحاقی نیستیم

مشاجره ایران و آمریکا در شورای امنیت



اسرار:

هاشمی رفسنجانی: ساخت ماهواره امید از دوران دفاع مقدس آغاز شد

مذاکرات مهم طالبانی در تهران

معاون اول رئیس جمهور دردولت اصلاحات: تفکر اصلاح طلبی نجات بخش کشور است



تفاهم:

با وجود به تعویق افتادن بررسی " هدفمند سازی یارانه ها" در مجلس؛ دولت لایحه را پس نخواهد گرفت

وزیر نفت: 100 سال نفت و 170 سال گاز داریم

ایران: قرار داد فاز 11 پارس جنوبی با توتال امضا می شود



جام جم:

در پی ارسال نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس قوت گرفت، احتمال منتفی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها

تشکر ضرغامی از برنامه سازان دهه فجر

کروبی: اجماع اصلاح طلبان معنا ندارد



جوان:

در مراسم پیش راه اندازی نیروگاه بوشهر اعلام شد، برنامه ایران برای نصب 50 هزار سانتریفیوژ

احمدی نژاد: تهران برای گسترش همکاری ها با بغداد محدودیتی قائل نیست

واکنش مجلس به نامه رئیس جمهور، تعویق هدفمند کردن یارانه ها قوت گرفت



جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی درخطبه های نماز جمعه تهران: ماهواره امید و غنی سازی نشانه قدرت ایران برای تکمیل نیروگاه بوشهر است

ائمه جمعه: راه اندازی مقدماتی نیروگاه بوشهر از افتخارات و برکات نظام اسلامی است

معاون وزیر نفت: 5 طرح پتروشیمی آماده بهره برداری است



حیات نو:

احتمال خروج طرح تحول و یارانه نقدی از بودجه 88 ، لاریجانی: اصلاحیه قابل پیگیری نیست

هاشمی رفسنجانی : دنبال فعالیت های هسته ای نظامی نیستیم

نگرانی شدید مجلس ازتبعات کاهش بودجه حمل و نقل و عمومی



خبر:

بازتاب خبر " پیش راه اندازی" نیروگاه بوشهر در رسانه های خارجی ، نصب نسل جدید دستگاه های سانتریفیوژ در نطنز

بانک مسکن می پردازد، جزئیات اعطای وام 8 میلیون تومانی به واحدهای مسکونی نیمه تمام

وزیر کشور: 3 مرحله از انتخابات ریاست جمهوری رایانه ای است



خورشید:

وزیر رفاه وتامین اجتماعی اعلام کرد: نظارت؛ حلقه مفقوده بخش سلامت

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: عیدی و بن مستمری بگیران 370 هزار تومان

در سفر به جیبوتی،کنیا و کومور روی داد، استقبال گسترده آفریقایی ها از احمدی نژاد



دنیای اقتصاد:

نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس واکنش گسترده ای به دنبال داشت، چالش جدید بر سر یارانه ها

نیروگاه بوشهر پیش راه اندازی شد، یک قدم تا برق اتمی

طالبانی در تهران



سرمایه:

راغفر برای سال آینده تهرانی ها ارزیابی کرد، خط فقر 800 هزارتومان

نامه احمدی نژاد و پاسخ سرد لاریجانی موجب شد، یارانه نقدی درکما

عضو کمیسیون طرح تحول تشریح کرد: تازه ترین تصمیم ها درباره افزایش حقوق کارمندان از ابتدای 88



سیاست روز:

در گفتگو با نمایندگان مجلس مطرح شد، تخریب انتخاباتی مورد تایید هیچ طیفی در کشور نیست

احمدی نژاد: همکاری های ایران ، عراق ،ترکیه و سوریه بسیار مهم است

گروه های فلسطینی در نشست قاهره اعلام کردند، توافق برای تشکیل دولت وفاق ملی



صدای عدالت:

وزیر کشور در بوشهر: دولت نهم بیش از 147 هزار پروژه عمرانی اجرا کرده است

هاشمی رفسنجانی: ایران به جایی رسیده که خود می تواند پیش برود

مذاکرات آشتی ملی در قاهره، توافق حماس و فتح برای تشکیل " دولت توافق ملی "



قدس:

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به چرخش 6 هزار سانتریفیوژ ایرانی: خبر خوش هسته ای 20 فروردین اعلام می شود

احمدی نژاد پس از مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور عراق به خبرنگاران گفت: نباید فراموش کرد که جلال طالبانی 50 سال سابقه مبارزه دارد

افزایش حقوق و پرداخت معوقه کارمندان در دستور کار مجلس



فرهنگ آشتی:

با وجود اختصاص 95 درصد بودجه آموزش و پرورش به حقوق کارکنان، هیچکس تعداد کارکنان آموزش و پرورش را نمی داند

خاتمی به استرالیا سفر می کند



کاروکارگر:

مذاکرات سیاسی مقام های عالیرتبه ایران و چند کشور عربی در تهران

رفسنجانی: دولت ها همجوار فلسطین تابوی محاصره غزه را بشکنند

آقازاده در مراسم پیش راه اندازی نیروگاه بوشهر: خبرهای خوش هسته ای ایران 20 فروردین ماه اعلام می شود



کیهان:

انتظار 35 سال پایان یافت، بازتاب جهانی مرحله اول راه اندازی نیروگاه بوشهر

کرباسچی به ریاست ستاد انتخابات کروبی منصوب شد

آرم طرح ترافیک تا پایان اسفند توزیع می شود



وطن امروز:

رآکتور اتمی بوشهر وارد مرحله راه اندازی نهایی شد، تحقق رویای 35 ساله ساخت نیروگاه هسته ای

در واکنش به اظهارات محمد مجتهد شبستری ، سید احمد خاتمی: سران اصلاح طلب اعلام موضع کنند

احمدی نژاد در دیدارباجلال طالبانی تاکید کرد: همکاری ایران ،عراق ، ترکیه و سوریه برای امنیت پایدار



همشهری:

قالیباف خبر داد: توسعه بخش عمرانی و کاهش هزینه های جاری در شهرداری تهران

استقبال ضمنی رئیس مجلس از تعلیق لایحه یارانه ها

عیدی 250 هزارتومانی به بازنشستگان



هدف واقتصاد:

فرزین با اشاره به نامه احمدی نژاد به لاریجانی درباره " طرح تحول " خبر داد: احتمال حذف " هدفمند کردن یارانه ها "از بودجه

هاشمی رفسنجانی : گزارش البرادعی خوب نبود

درنخستین نشست گروه کشوری در بانک جهانی مطرح شد: انتقاد ایران از نهادهای بین المللی برای تزریق دلارهای بی پشتوانه

