علی ژکان درباره زمان اکران فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: زمان مطلوب برای من شش ماه اول سال آینده است و مشخصا به تابستان فکر می‌کنم که بهترین فصل اکران در ایران است. صحبت‌های اولیه برای پخش فیلم شده و این هفته قرارداد اکران فیلم قطعی می‌شود. البته شرایط اکران نگران‌کننده است و نمی‌دانم سهم "چهره به چهره" از این بازار آشفته چه خواهد بود.

این کارگردان و تهیه‌کننده درباره اکران فیلم در جشنواره فجر امسال گفت: "چهره به چهره" را زمان جشنواره همراه تماشاگران در سالن‌های مختلف دیدم و به نظرم واکنش‌ها مثبت بود، اما مطبوعات و منتقدان واکنشی به فیلم نداشتند. این سکوت و بی‌توجهی به فیلم سؤال‌برانگیز است و به همین دلیل نمی‌توانم درباره سرنوشت فیلم در زمان اکران عمومی اظهار نظر کنم.

وی ادامه داد: فیلم‌های پلیسی در سینمای ایران سرنوشت خوبی نداشته‌اند و اغلب آن‌ها نتوانسته‌اند با مخاطب ارتباط برقرار کنند. معمولا تجربه‌های موفق این زمینه در تلویزیون ساخته و نمایش داده شده‌اند. با اینکه امیدوارم فیلم در گیشه موفق باشد، اما نمی‌توانم سلیقه تماشاگر ایرانی را پیش‌بینی کنم. مخاطبی که در جشنواره فیلم را دیده، مخاطب عام نیست که تکلیف فروش فیلم را مشخص می‌کند.

ژکان درباره فیلم تازه‌اش گفت: چند طرح و فیلمنامه دارم که گفتگوهایی برای ساخت آن‌ها شده است. در صورت فراهم شدن شرایط یکی از آن‌ها را انتخاب می‌کنم و فیلم بعدی‌ام را سال آینده کلید می‌زنم.

"چهره به چهره" با بازی جمشید هاشم‌پور، شیوا خنیاگر، علی عمرانی، مصطفی طاری، کاوه کاویان و زهرا سعیدی داستانی پلیسی معمایی دارد. "مادیان" ،"سایه به سایه" و "عیسی می‌آید" فیلم‌های قبلی این کارگردان هستند.