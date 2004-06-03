تاكيد امام برخدمتگزار بودن مديران از ياد نرود

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از رسا دراين مراسم كه از طرف رهبر معظم انقلاب در مسجد اعظم قم برگزار شد، آيت الله استادي به لزوم رفع مشكلات مستضعفان جامعه از سوي تمام نهادها و ارگانها اشاره كرد و گفت: امام بارها فرمودند كه زاغه نشينان بودند كه انقلاب را به پيروزي رسانده اند، پس بايد تمام قوانين و مصوبات ما به سمتي سوق يابد كه وضعيت اين افراد بهتر شود.

وي ادامه داد: خداي نكرده اين گونه نشود كه ثروتمندان هر روز زندگي بهتري پيدا كنند و مستضعافني كه علاقه مند به نظام هستند هر روز در آتش زندگي خود بسوزند.

آيت الله استادي در بخش ديگري از سخنان خود نفوذ كلمه رهبري را يكي از اركان اصيل نظام ذكر كرد و گفت: امام راحل همواره از مردم مي خواستند كه براي آنكه آسيبي به جامعه وارد نشود پشتيبان ولايت فقيه باشند، در اين سالهاي اخير دشمنان چون به اهميت نفوذ كلمه رهبري پي برده اند، براي تضعيف جايگاه ولايت فقيه كارهاي زيادي را انجام دادند كه بايد مراقب و هوشيار باشيم.، اگر قدري بي توجه باشيم و اين نفوذ كلمه كم شود مصيبتهاي بسياري خواهيم داشت.

وي افزود: حفظ نظام با پيروي محض مردم از ولايت فقيه محقق مي شود و رهبر معظم انقلاب در مواقع بحراني همواره شجاعانه و قاطعانه تصميم گرفته اند و بايد مردم نيز پيرو اين تصميمات باشند.

عضو جامعه مدرسين در اين مراسم گفت: امام راحل براي حفظ نظام اسلامي بر چند ركن اساسي تاكيد داشتند كه اگر ما اين اركان را حفظ و تقويت كنيم، امام از ما راضي خواهند بود.

آيت الله استادي به تشريح اين اركان پرداخت و گفت: ركن اساسي تكيه بر اسلام بود و امام (ره) معتقد بودند اسلام مي تواند جامعه را اداره كند و پاسخگوي همه نيازها باشد.

وي افزود: بنابر اين صد درصد بر اسلام تكيه داشته باشيم و به هيچ وجه ازاين مسير منحرف نشويم.

آيت الله استادي ادامه داد: امام (ره) همواره هشدار مي داد: تنها اسلامي كه در مكتب اهل بيت (ع) متولد شده است مي تواند سعادت را براي همه به ارمغان بياورد.

نماينده مجلس خبرگان رهبري، اسلام خواهي مردم، روحانيت، دانشگاهيان و مديران مملكت را از اركان ديگر نظام جمهوري اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره) ذكر كرد و گفت: دشمنان ما اين اركان را شناسايي و براي از بين بردن نظام به دنبال تخريب اين اركان مي باشند.

آيت الله استادي افزود: شبهه افكني پيرامون اسلام و تشيع در جهان و مقابله با مذاهب كلي اسلام در جوامع غربي همه و همه نشان از دشمني استكبار بااسلام ناب محمدي (ص) دارد كه بر همه به ويژه روحانيت واجب است كه در جهت رفع و پاسخگويي به شبهات تلاش كنند.

وي ادامه داد: دشمنان اسلام بر جدا كردن جوانان از اسلام برنامه ريزيهاي زيادي كرده اند تا اين جوانان و مردم متدين و اسلامخواه را به روشهاي مختلف منحرف سازند.

آيت الله استادي با اشاره به اين مطلب كه در چنين شرايطي وظيفه مسلمانان حفظ خود ازانحرافات است، گفت: انسانها بيش از همه، خود مي توانند حافظ خود باشد و از برنامه هاي مخرب و فسادآور دوري كنند، يك جوان مسلمان به خاطر اسلام و نظام اسلامي موظف است كه خود را حفظ كند.

عضو جامعه مدرسين به اهميت روحانيت اشاره كرد و گفت: روحانيت با ساده زيستي و عامل بودن به آنچه كه مي گويد، مي تواند نفوذ خود را در جامعه حفظ كند، روحانيت نبايد طوري زندگي كند كه نسل جوان از او دور شوند و در شرايط كه دشمنان براي تخريب اين چهره يك لحظه از پاي نمي ايستند روحانيت وظيفه سنگيني بر عهده دارد.

وي خطاب به دانشگاهيان، آنان را عاملان پيشرفت نظام دانست و گفت: دشمن در تلاش است كه دانشگاهيان را از علم جدا سازد و به فساد و تباهي بكشاند، دانشگاهيان موظف هستند با علم و تقوا، پيشرفتهاي علمي را در عرصه جهان به دست آورند و نظام جمهوري اسلامي راهمواره سربلند سازند.