کمیته قانون حذف کنکور آموزش و پرورش را بلاتکلیف گذاشته است

با گذشت یکسال از تصویب قانون حذف کنکور در مجلس هنوز برنامه جدی برای اجرای این قانون دیده نمی شود و در حالی که مدیران وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش را متولی اصلی اجرای این طرح می دانند وزارت آموزش و پرورش وظیفه اجرای این قانون را برگردن وزارت علوم می اندازد. خبرگزاری مهر برای روشن شدن موضوع گفتگوی مشروحی با مهدی ناصری مدیرکل اداره سنجش آموزش و پرورش انجام داده که آن را می خوانید.

*خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی : ایده حذف کنکور از وزارت آموزش و پرورش بود یا از سازمانهای دیگری مطرح شد؟

- مهدی ناصری: ایده حذف کنکور از چند سازمان مختلف بود که وزارت آموزش و پرورش هم جزو آنها بود. علت ارائه آن هم که مشخص است زیرا نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه بر نحوه آموزش دوره متوسطه سایه انداخته بود و به دنبال آن هم دانش آموزان و هم معلمان به تست زنی و حافظه محوری روی آورده بودند و شیوه تدریس معلمان هم براساس آزمون ورود به دانشگاهها بود و به همین دلیل یکی از خواسته های آموزش و پرورش این بود که این سایه را از سر آن بردارند تا آموزش صحیح وارد مدارس شود و عمق یادگیری و فهم مطالب در دانش آموزان بیشتر شود و به همین دلیل در سالهای 80 مطرح شد که بخشی از سهم پذیرش دانشگاهها به سوابق تحصیلی دوره متوسطه تعلق گیرد. وقتی این ایده از سوی دولت به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شد آنها تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند که نتیجه آن قانون حذف کنکور شد.

*در قانون حذف کنکور چند درصد وظایف به آموزش و پرورش محول شده است؟

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آموزش و پرورش هر تکلیفی را که این کارگروه تصویب کند به عهده خواهد گرفت که البته هنوز هیچ وظیفه ای به ما محول نشده است مدیرکل سنجش آموزش و پرورش

طبق این قانون کمیته متشکل از وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه آزاد، رئیس سازمان سنجش و وزیر بهداشت تشکیل شد که مسئولیت آن با وزیرعلوم است و من فکر می کنم واگذاری این مسئولیت به وزیر علوم مشخص می کند که مسئولیت سنگین این مصوبه برعهده چه وزارتخانه ای است. اما آموزش و پرورش هر تکلیفی را که این کارگروه تصویب کند به عهده خواهد گرفت که البته هنوز هیچ وظیفه ای به ما محول نشده استطبق این قانون باید مشخص شود که چه عناوین و پایه هایی را به صورت نهایی برگزار کنیم و حتی باید نحوه جبران سوابق تحصیلی نیز مشخص شود. هر وقت این مسائل روشن شد و مورد توافق این کارگروه قرار گیرد آموزش و پرورش نیز به آن عمل می کند که تا کنون که این کمیته 6 جلسه داشته است هنوز این وظایف را دقیقا مشخص نکرده است. البته عناوین درسی برای نهایی کردن برای دو سال مشخص شده که تاثیر 15 درصدی در کنکور دارد.

*فکر نمی کنید که با این تصمیمات کوتاه مدت نمی توان این قانون را تا سال 1390 اجرا کرد و اجرای این قانون به برنامه منسجم احتیاج دارد؟

- این استدلال درست است و باید برای دراز مدت هم تصمیمگیری شود و فکر می کنم این کارگروه باید هرچه سریعتر تصمیم نهایی خود را اعلام کند.

*آقای ناصری! درباره آزمونهای استاندارد سخنان زیادی مطرح است، اینکه آموزش و پرورش توانایی اجرای آن را ندارد در این باره توضیح دهید؟

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اشخاصی که این مسائل را مطرح می کند باید مشخص کنند آزمون استاندارد یعنی چه؟ همین طوری که نمی شود ما بگوییم آموزش و پرورش آزمون استاندارد باید برگزار کند در حالی که تعریفی از آن ارائه نمی دهیم. سال اول یا دوم نیست که آموزش و پرورش امتحانات نهایی را برگزار می کند. این وزارتخانه سابقه طولانی در برگزاری امتحانات دارد که تاکنون از آن موفق بیرون آمده است مهدی ناصری

اشخاصی که این مسائل را مطرح می کند باید مشخص کنند آزمون استاندارد یعنی چه؟ همین طوری که نمی شود ما بگوییم آموزش و پرورش آزمون استاندارد باید برگزار کند در حالی که تعریفی از آن ارائه نمی دهیم. سئوالاتی که در حال حاضر طراحی می شود بر اساس قوانین شورای عالی وزارت آموزش و پرورش است و ما در برگزاری امتحانات چند مرحله را داریم که شامل طراحی سئوالات، برگزاری و تصحیح آن است که به نظرمان استاندارد هستند.سال اول یا دوم نیست که آموزش و پرورش امتحانات نهایی را برگزار می کند. این وزارتخانه سابقه طولانی در برگزاری امتحانات دارد و تا کنون از آن موفق بیرون آمده است. سئوالات ما در طول این سالها کمترین مشکل را داشته است و می خواهم بگویم این طور نیست که سئوالات ما استاندارد نباشد. البته قبول داریم که شرایط متفاوت شده است. تا کنون ما سئوالاتمان را برای درون آموزش و پرورش و ارتقای دانش آموز از پایه ای به پایه بالاتر یا نهایتا برای ارائه مدرک دیپلم طراحی می کردیم اما با تصویب این قانون نمرات نهایی می تواند در ورود دانش آموزان به دانشگاه تعیین کننده باشد که همین مسئله شرایط را متفاوت می کند. قطعا سئوالهای نهایی باید نسبت به گذشته قابلیت بالایی داشته باشد و باید نگاه جدیدی در طراحی سئوال، برگزاری و تصحیح اوراق داشته باشیم که این امکان به علت سوابق موفق آموزش و پرورش در گذشته در برگزاری آزمون وجود دارد و ما اصلا نگران آن نیستیم البته اگر پیش دانشگاهی نیز نهایی شود ما به حوزه های اجرایی و مراکز تصحیح اوراق نیاز داریم چرا که حجم کار بالا می رود و به همین دلیل باید به دنبال روشهای جدیدتری باشیم.

*چه برنامه هایی در این زمینه دارید؟

- برای استاندارد سازی سئوالاتمان طرحی را تهیه کرده ایم و به مراجع پیشنهاد داده ایم که اگر تصویب شود آن را عملیاتی می کنیم. طبق این طرح باید طراحان سئوال دوره های آموزشی را برای طراحی سئوالات بگذارنند تا بتوانند استانداردها را ارتقاء دهند. البته سئوالات ما الان هم استاندارد است و در برگزاری امتحانات چیزی کم نداریم و همین شرایط فعلی هم جوابگوی این قانون است. ما هر ساله بعد از امتحانات بررسی جامعی از سئوالاتمان داریم که خرداد امسال هم انجام داده ایم که نتایج آن نشان می دهد که سئوالتمان از لحاظ شاخص روایی، اعتبار و ضریب دشواری قابل قبول بوده است.

*در صورت اجرای قانون حذف کنکور برای تصحیح اوراق چه خواهید کرد؟

- در این زمینه نیز طرحی را دنبال می کنیم که اعمال نظر مصححان در تصحیح اوراق کم شود و بیشتر مکانیزه باشد. طرحهای مختلفی را در دست بررسی داریم که در حال آزمایش آنها هستیم تا بهترین آنها انتخاب شود. اما در حال حاضر برگه هر دانش آموز توسط دو دبیر مرتبط تصحیح می شودکه درس را در همان سال تدریس کرده اند. برگه دانش آموز دو بار توسط دو دبیر تصحیح می شود و اگر اختلافی در آن باشد دبیر سوم نیز درآن اعمال نظر می کند. ضمن اینکه بابت هرسئوال کلید تهیه شده و در اختیار مصححان قرار می دهیم. البته همچنان امکان اعمال نظر وجود دارد ولی به دنبال این هستیم که در شیوه تصحیح اوراق هم نظارت داشته باشیم. فعلا با این روش هم بد جواب نگرفتیم.

*بسیاری از کارشناسان آموزشی و معلمان معتقدند که نحوه جدید پذیرش دانشجو در دانشگاهها نه تنها استرس در دانش آموزان را کاهش نداده بلکه موجب شده که این اضطراب و استرس از سال برگزاری کنکور به دوره دبیرستان منتقل شود و به نوعی دانش آموزان به جای یکسال، دوسال استرس را تجربه می کنند. یکبار در امتحانات نهایی سال سوم و بار دیگر در کنکور دانشگاهها.

- من این عقیده را قبول ندارم. در گذشته دانش آموزان وقتی می دیدند که برای قبولی در دانشگاه حضور در کلاس و یادگیری مطالب درسی موثر نیست به مدرسه توجه نمی کردند و این قانون موجب شد که دانش آموزان به حضور در کلاس و یادگیری دروس در دوره متوسطه اهمیت بیشتری دهند که این نمی تواند استرس زا باشد، در واقع اضطراب ناشی از کنکور از یک امتحان 4 ساعته به یک سال تحصیلی که 9 ماه است توزیع شده است. البته نقطه نظراتی هم هست که برخی از دروس سالهای پایین تر را نیز نهایی کنیم که به نظر ما به دلیل ماموریتهایی که آموزش و پرورش دارد صلاح نیست این پایه ها را نیز دخیل کرد.

*یکی از مسائلی که در این میان مطرح می شود این است که وضعیت دانش آموزان در مدارس مناطق مختلف کشور یکی نیست و این مسئله قانون جدید پذیرش دانشجو را با مشکل مواجه می کند. در این باره چه برنامه ای دارید؟

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مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش در این باره کلی گویی می کنند و نمی گویند از چه نظر شرایط دانش آموزان یکی نیست. بررسی سئوالات خرداد امتحانات نهایی امسال ثابت کرد که وضعیت دانش آموزان مناطق غیربرخوردار با برخوردار تفاوت چندانی ندارد مهدی ناصری

مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش در این باره کلی گویی می کنند و نمی گویند از چه نظر شرایط دانش آموزان یکی نیست. اگر بحث فضای آموزشی مد نظر است بعد از انقلاب اسلامی آموزش و پرورش توجه خاصی به مناطق محروم داشته و طرحها و پروژه های زیادی را برای بهبود وضعیت این مناطق اجرا کرده است که راه اندازی مدارس نمونه دولتی و شبانه روزی از جمله آنهاست که سطح آموزش دانش آموزان این مناطق را بالا برد. شاید بگویید که سطح آموزش در شهرها بالاتر است ولی این مورد نمی تواند در امتحانات نهایی موثر باشد. بررسی سئوالات خرداد امتحانات نهایی امسال ثابت کرد که وضعیت دانش آموزان مناطق غیربرخوردار با برخوردار تفاوت چندانی ندارد و حتی در کسر نمره امتحانات نهایی این دانش آموزان با هم برابری دارند چراکه سئوالات امتحانات نهایی از مطالب کتاب تهیه می شود و اگر دانش آموز خوب مطالب کتاب را بخوانند و البته معلم خوبی آن را تدریس کند می توانند در امتحانات موفق شوند.



*ولی این طور نیست زیرا در مناطق نیمه برخوردار و غیربرخوردار تعداد معلمان مجرب کم است و حتی هنوز بسیاری از کلاسهای درس در مناطق محروم همچون سیستان و بلوچستان توسط سرباز معلمها یا حق التدریس ها اداره می شود.

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می خواهم از مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم بپرسم که آیا دانشگاههای ما از یک درجه آموزشی برخوردار هستند و همه اساتید آن به یک اندازه مجرب هستند که از آموزش و پرورش این ایده آل را طلب می کنند مدیر کل سنجش آموزش و پرورش

الان وضعیت متفاوت شده است. نمی خواهم بگویم که وجود ندارد ولی معلمان مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی ما دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس هستند و بسیاری از آنها سابقه مناسب و انگیزه بالایی در تدریس دارند. البته این نقص تنها مرتبط به آموزش و پرورش نیست و آموزش عالی نیز با این مشکل مواجه هستند. می خواهم از مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم بپرسم که آیا دانشگاههای ما از یک درجه آموزشی برخوردار هستند و همه اساتید آن به یک اندازه مجرب هستند که از آموزش و پرورش این ایده آل را طلب می کنند. بررسیهای ما نشان داده دانش آموزانی که به کتاب توجه بیشتری نسبت به منابع غیر درسی و کلاسهای کنکور و تست زنی دارند موفق ترهستند و یادگیری مطالب درسی برای موفقیت در امتحانات نهایی به یک اندازه برای دانش آموزان فراهم است.

*شما با چه سندی این اطمینان را به دانش آموزان می دهید؟

- در سال گذشته پژوهشی را در نحوه طراحی سئوالات در 93 حوزه تصحیح در 31 استان داشتیم. به این شکل که در هر استان سه منطقه برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار را مورد مطالعه قرار دادیم. شیوه پژوهشمان هم درس به درس، سئوال به سئوال و دانش آموز به دانش آموز در 9 درس شیمی، فیزیک، زیست، جبر و احتمال، فلسفه، حسابان، هندسه و دو درس دیگر بود که این پژوهش دقیقا نشان داده که کسر نمرات دانش آموزان در مناطق مختلف تفاوت آشکاری ندارد و حتی در برخی از دروس دانش آموزان مناطق غیربرخوردار وضعیت بهتری دارند. مثلا در جبرو احتمال که از دروس سخت به حساب می آید وضعیت دانش آموزان مناطق محروم بهتر از مناطق برخوردار است.

*تا کنون افراد بسیاری از وزارت علوم و حتی در هفته گذشته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به صراحت عنوان کرده اند که آموزش و پرورش توانایی اجرای قانون حذف کنکور را ندارند. واقعا چه اتفاقی افتاده که این ذهنیت برای مسئولان ایجاد شده که آموزش و پرورش نمی تواند این قانون را اجرا کند؟

اول تکلیف آموزش و پرورش را مشخص کنند که در چه پایه های تحصیلی و در چه عناوین درسی باید برنامه ریزی کند و بعد اگر آموزش و پرورش نتوانست، بگویند نتوانست. مهدی ناصری

- این افراد اول تکلیف آموزش و پرورش را مشخص کنند که در چه پایه های تحصیلی و در چه عناوین درسی باید برنامه ریزی کند و بعد اگر آموزش و پرورش نتوانست، بگویند نتوانست. آموزش و پرورش ممکن است با برخی از مسائل مخالفت کند و یا در پاره ای از موارد نظراتی داشته باشد که خواهان اعمال آن باشد ولی آموزش و پرورش هیچگاه نمی تواند بگوید که این قانون را اجرا نمی کنم و یا توانایی اجرای آن را ندارم. ما تابع قانون هستیم. شرایط فراهم باشد آن را اجرا می کنیم.

*ولی اخیرا وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده بود که قانون حذف کنکور نیاز به بازنگری دارد و حتی گفته بود که هم اکنون بازنگری انجام می شود و حتی غیرمستقیم مخالفت خود را با اجرای قانون فعلی اعلام کرده بودند.

- دکترعلی احمدی هیچگاه نگفته اند که این قانون را اجرا نمی کنند و یا قبول نداریم. بلکه گفته اند این قانون نیاز به اصلاح دارد چرا که ما نظرات اصلاحی داریم که باید در آن پیاده شود.

*چراهمزمان با تدوین طرح و تصویب قانون نظرات آموزش و پرورش را عنوان نکردید تا اجرای طرح را با رفع نواقص به عقب نیندازید؟

- آقای علی احمدی آن زمان وزیر نبودند و در جریان تدوین این مصوبه قرار نداشتند. به هر حال دوره وزارت آقای فرشیدی بود و به نظرات ایشان و کارشناسان آن دوران عمل شد و الان هم در رابطه با این قانون هر وقت تعیین تکلیف شد و ما قانون را اجرا نکردیم بگویند آموزش و پرورش نمی تواند. گفتن این مسائل قبل از اجرای مصوبه به دور از انصاف است. مسلم است که اگر اعضای کمیته تصمیم بگیرند که علاوه بر دروس فعلی دروس دیگر نیز نهایی شود از نظر اجرایی، اعتبار و هزینه ها وظیفه سنگین تری را خواهیم داشت. البته ما نیز بررسیهایی برای تامین اعتبار و برنامه ها در آموزش و پرورش داشته ایم و تقریبا آمادگی نسبی را کسب کرده ایم.

*با توجه به اینکه تنها دو سال به اجرای قانون حذف کنکور باقیمانده آیا فکر نمی کنید این کمیته باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند؟ آیا برای آموزش و پرورش دیر نشده است؟

- اگر قرار باشد پایه دوم نیز در دروس نهایی قرار گیرد، دیر است ولی برای سوم و پیش دانشگاهی هنوز یکسال وقت داریم.

* آموزش و پرورش برای اجرای این قانون چه میزان اعتبار پیش بینی شده است؟

- درباره رقم دقیق من اطلاعی ندارم! ولی حدود 7 ماه پیش کارگروهی در این باره در آموزش و پرورش تشکیل شد و دقیقا درس به درس و پایه به پایه محاسبه کردیم که میزان آن در اختیار معاونت برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و پیش بینی اعتبار دقیقا انجام شده است.

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گفتگو: فهیمه طباطبایی