محمود اکرامی‌فر شاعر و روزنامه‌نگار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: اگر فرهنگ را به دو بخش مادی و معنوی تقسیم کنیم، رسانه‌ها ‌در بعد مادی فرهنگ و به عنوان ابزاری برای انتقال بخش معنوی فرهنگ تعریف می‌شوند.

رسانه‌ها زائیده فرهنگ هستند

وی افزود: بخش مادی فرهنگ با بخش معنایی آن تعامل و ارتباط دوسویه دارد؛ بنابراین رسانه‌ها که زائیده فرهنگ هستند، می‌توانند نقش بسزایی در گسترش، اشاعه و مبادله و حتی هجوم فرهنگی داشته و با انتقال وجوه معنوی و انباشتگی آن زمینه‌های بالندگی فرهنگ را فراهم کنند.

اکرامی‌فر در ادامه خاطر نشان کرد: متولیان فرهنگی باید شرایط مناسبی برای فعالیت رسانه‌ها مهیا کنند هر چه شرایط مهیاتر باشد، رسانه‌ها با عملکرد درست زمینه را برای مهندسی فرهنگی هموار کنند.

رسانه‌ها از رسالت خود آگاه باشند

این نویسنده و پژوهشگر اظهار داشت: رسانه‌ها در هر جامعه‌ای به عنوان یکی از پنج ابزار فرهنگسازی و منتقل کننده آن محسوب می شوند اما آنها زمانی کارایی مثبتی دارند که از یک سو از رسالت واقعی خود آگاه باشند و ازسوی دیگر ابزارها و شرایط فعالیت مناسب را در اختیار داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسایل اجتماعی و سیاسی بخشی از فرهنگ به شمار می‌آیند، یادآور شد: فرهنگ در تعریف تبلوری اعم از سیاست، مسائل اجتماعی و اقتصادی است؛ همه رفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انسانها برگرفته از ذهنیت آنهاست و ذهنیت آنها نیز بخشی از فرهنگ قلمداد می‌شود.

رسانه‌ها به وجوه مختلف رسالت خود وقوف داشته باشند

اکرامی‌فر سپس با بیان اینکه در کشور ما فرهنگ از لحاظ معنایی محدود شده است، تصریح کرد: هر رفتاری که از انسان سر می‌زند در حیطه فرهنگ تعریف می‌شود، این در حالیست که در جامعه ما یک دهه است توسعه سیاسی در مقابل توسعه فرهنگی مطرح می‌شود، حتی برخی با سطحی‌نگری توسعه سیاسی را بر توسعه فرهنگی مقدم می‌شمارند. در حالیکه بسیاری از بداخلاقیهای سیاسی ریشه در مشکلات فرهنگی دارد و برای حل آنها باید فرهنگ را اصلاح کرد.

این روزنامه‌نگار در ادامه یادآور شد: در نظریه‌های جدید برای مخاطبان رسانه‌ها دو حق قائل می‌شوند، اولین حق، حق دانستن است و دومین حق، حق ندانستن. رسانه‌ها همواره باید برنامه‌های خود را براساس این دو حق تنظیم کنند، یعنی زمانیکه مخاطبان نیازمند اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف هستند رسانه‌ها باید با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی پاسخگوی این نیاز باشند.

وی در پایان تاکید کرد: زمانی وجود دارد که مردم آنقدر در معرض اخبار ضد و نقیض قرار می‌گیرند که سردرگمی می‌شوند دراین شرایط مهمترین وظیفه رسانه‌ها تهیه برنامه‌هایی است که جنبه سرگرم کنندگی دارد و به مخاطبان آرامش می‌بخشد.