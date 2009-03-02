بارندگی در خراسان شمالی 47 درصد کاهش یافت

غلامرضاعوض زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاهش 47 درصدی میزان بارندگی در خراسان شمالی در سال جاری نسبت به سال گذشته مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش آبهای زیر زمینی و کمبود آب در برخی از مناطق باعث شده است تا در بیش از 60 روستا این استان به وسیله تانکر عملیات آبرسانی انجام شود.

وی با اشاره به بحرانها و خشکسالیهای بوجود آمده تصریح کرد: سرما زدگی شدید در سال گذشته و کاهش بارندگی از عوامل اصلی بوجود آمدن این مشکلات و وارد شدن 200 میلیارد تومان خسارت در بخشهای مختلف استان به شمار می روند.

عوض زاده با بیان اینکه اعتباراتی برای تامین خسارتهای ناشی از سرما زدگی و خشکسالی به استان واگذارشده است، اظهار داشت: دو میلیارد و 580 میلیون ریال در مرحله اول و 440 میلیارد ریال اعتبار در مرحله دوم به این استان اختصاص یافته است.

وی گفت: 115 پروژه خشکسالی و 155 پروژه سفر با 450 میلیارد ریال اعتبار در خراسان شمالی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه توجه کشاورزان و روستائیان به صنعت بیمه از عومل موثر در جبران بخشی از خسارتها است، اظهار داشت: با فعال شدن این صنعت در استان سطح زیر کشت باغات استان از رشد چشمگیری برخوردار شده است.

