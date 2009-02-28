تاخیر پرتاب تلسکوپ جدید ناسا در پی سقوط ماهوارهOCO

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان آغاز ماموریت کپلر در پی سقوط ماهواره OCO توسط سازمان ناسا به تاخیر انداخته شد. این ماموریت که به منظور مطالعه و شناسایی بیش از 100 هزار ستاره مشابه خورشید برای کشف سیاره هایی مشابه زمین در کهکشان راه شیری درحال آغاز بود به تاخیر افتاده و زمان پرتاب آن به تعویق افتاد.

برنامه کنونی و موقت پرتاب فضاپیما برای روز 6 مارچ 2009 از پایگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال واقع در فلوریدا زمانبندی شده است. فضاپیمای کپلر در این تاریخ با استفاده از راکت دلتا 2 به فضا پرتاب خواهد شد.

اینگونه انتظار می رود که ماموریت کپلر تا سه سال به طول انجامد و طی این مدت به بررسی 100 هزار ستاره شبه خورشیدی در منطقه سایگنوس-لیرا در کهکشان راه شیری بپردازد. ناسا امیدوار است تلسکوپ قدرتمند کپلر بتواند صدها سیاره مشابه زمین که به دور ستاره ای مشابه خورشید در حرکت است را بیابد.

تلسکوپ کپلر به گونه ای طراحی شده است تا بتواند درخشش دوره ای ستارگان را که در اثر عبور سیاره ها از برابر آنها رخ می دهد ردیابی کند زیرا در برخی از سیستم های ستاره ای، نور ستاره ها به واسطه عبور سیاره آنها مسدود شده و از دیدگاه زمینی ستاره چشمک زن به نظر می آید.

بر اساس گزارش تی جی دیلی، تاخیر پرتاب کپلر در پی سقوط ناگوار ماهواره ردیاب دی اکسید کربن ناسا رخ خواهد داد. این ماهواره قبل از رسیدن به مدار زمین دچار اختلال شده و در اقیانوسی در نزدیکی آنتراکتیکا سقوط کرد. مهندسان ناسا به همین دلیل قصد دارند از عملکرد صحیح راکت دلتا اطمینان حاصل کرده تا بتوانند به این شکل از وقوع حادثه ای مشابه جلوگیری کنند.