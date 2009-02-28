بیشتر نیروهای آمریکایی ظرف 18 ماه از عراق خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، " باراک اوباما" در جمع نیروهای دریایی آمریکا در اردوگاهی در کارولینای شمالی اعلام کرد که بیشتر نظامیان آمریکایی ظرف 18 ماه از عراق خارج خواهند شد و شمار این نظامیان از رقم تقریباً 140 هزار نفر کنونی به 35 تا 50 هزار نفر خواهد رسید.

وی گفت:" من یک جدول زمانبندی را انتخاب کرده ام که بر اساس آن تیپهای جنگی ما ظرف 18 ماه آینده خارج خواهند شد."

اوباما افزود:" بگذارید این مسئله را با صراحت و سادگی که بگویم؛ تا 31 آگوست سال 2010 ماموریت جنگی ما در عراق پایان خواهد یافت و نیروهای باقیمانده احتمالاً در حدود 35 تا 50 هزار نفر خواهند بود."

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد:" ماموریت نظامی آمریکا در عراق از ماموریت جنگی به حمایت از دولت عراق و نیروهای امنیتی آن تغییر شکل پیدا خواهد کرد."

وی به این مسئله نیز اشاره کرد که روند عقب نشینی تا پس از آگوست سال 2010 نیز ادامه خواهد داشت.

اوباما گفت:" تحت توافقنامه وضعیت نیروها با دولت عراق می خواهم همه نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کنم."

وی درباره حضور نظامی آمریکا در افغانستان هم گفت که کشورش علاقه ای به حضور طولانی مدت در این کشور ندارد.