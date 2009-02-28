بررسی وضعیت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان در هیئت نظارت

محمد علی حاجی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به طور موقت تعلیق پیدا کرد و اعضای انجمن اسلامی نیز پذیرفته اند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان درباره علت تعلیق این تشکل دانشجویی گفت: جلسه ای توسط انجمن اسلامی دانشجویان جلسه ای برگزار شده بود که مباحث مطرح شده در آن موجب اعتراض دانشجویان شده بود و این اعتراض موجب شد که این صحبتها به بیرون نیز منتقل شود.

وی افزود: مدیریت دانشگاه برای اینکه جو دانشگاه را از حالت تشنج بیرون آورد تصمیم به تعلیق موقت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان گرفت.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: فردا جلسه هیئت نظارت بر تشکلهای دانشگاه برای بررسی مسائل و تنشهایی که پیش آمده است تشکیل می شود.