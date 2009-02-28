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۱۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بررسی وضعیت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان در هیئت نظارت

بررسی وضعیت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان در هیئت نظارت

وضعیت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان پس از تعلیق موقت فردا در هیئت نظارت بر تشکلهای این دانشگاه بررسی می شود.

محمد علی حاجی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به طور موقت تعلیق پیدا کرد و اعضای انجمن اسلامی نیز پذیرفته اند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان درباره علت تعلیق این تشکل دانشجویی گفت: جلسه ای توسط انجمن اسلامی دانشجویان جلسه ای برگزار شده بود که مباحث مطرح شده در آن موجب اعتراض دانشجویان شده بود و این اعتراض موجب شد که این صحبتها به بیرون نیز منتقل شود.

وی افزود: مدیریت دانشگاه برای اینکه جو دانشگاه را از حالت تشنج بیرون آورد تصمیم به تعلیق موقت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان گرفت.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: فردا جلسه هیئت نظارت بر تشکلهای دانشگاه برای بررسی مسائل و تنشهایی که پیش آمده است تشکیل می شود.

کد مطلب 840394

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