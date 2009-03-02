شعب اختصاصی رسیدگی به دعاوی اوقافی در خراسان رضوی تشکیل می شود

حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: تشکیل این شعب اختصاصی موجب ایجاد وحدت رویه در دستگاه قضایی و اتقان بیشتر برای صدور رای حقوقی می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف دعاوی وقفی در استان با حضور پیشکسوتان اداری و حقوقی گفت: به دنبال این هستیم پرونده ها به محاکم نروند تا دعاوی در فضای صمیمانه و مردمی دنبال شده و به نتیجه برسد.

وی اظهار داشت: وجود فرهنگ قضایی و انتظامی در رسیدگی به امورات اوقاف، یک فرهنگ ضد وقف است و ما به دنبال هضم ادبیات انتظامی و قضایی در مجموعه اوقاف هستیم.

حجت الاسلام گنابادی نژاد ادامه داد: پیشنهاد می کنم اوقاف نیز همچون سازمانهای میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست از تشکیلات یگان حفاظت از موقوفات برخوردار شود تا از وقف به عنوان سرمایه اجتماعی مردم در خدمات عام المنفعه و مبارزه با موقوفه خواران و سود جویان، حفاظت و حراست کند.

وی ازاستانداری خراسان رضوی درخواست کرد اعتباراتی را برای خرید و تجهیز این اداره کل به سیستم GIS اختصاص دهد تا امور اداری اراضی وقفی با روش علمی و سرعت بیشتر انجام شود.

حجت الاسلام گنابادی نژاد با اشاره به اینکه بیش از 400 بقعه متبرکه سطح استان زیر پوشش امور اداری اداره کل اوقاف و امور خیریه است، تصریح کرد: تخصیص حدود یک میلیارد تومان بودجه دولتی برای امور عمرانی بقاع متبرکه در سال جاری، زیبنده این استان به عنوان قطب گردشگری نیست.

وی از نمایندگان مجلس درخواست کرد بودجه سال آینده را متناسب با تعداد بقاع و حجم بالای فعالیتهای عمرانی تدوین کنند.

