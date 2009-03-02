امسال یک میلیون کالا در مرز مهران به عراق صادر شد

بختیار رحمانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ارزش این میزان کالای صادر شده از مرز بین المللی مهران به کشور عراق 571 میلیون دلار بوده است.

وی بیان داشت: کالاهای صادر شده شامل مصالح ساختمانی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و دامی بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه صادرات کالا در مرز بین المللی مهران نسبت به سال قبل افزایش مطلوبی داشته است، خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی مرز مهران امنیت مطلوب این مرز است.

رحمانی پور عنوان کرد: در سال جاری 118 فقره پرونده قاچاق نیز در این مرز تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شد.