34 میلیارد ریال سود سهام عدالت در گلستان پرداخت شد

اسماعیل مهدوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مقدار سود سهام عدالت از مجموع 117 هزار و 875 نفر واجد شرایط به 44 هزار و 732 نفر مشمول مرحله اول شامل افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی، کمیته امداد و بسیج در 11 شهرستان استان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون به 11 هزار و 360 نفر در بانک سپه، هفت هزار و 639 نفر در بانک کشاورزی، 15 هزار و 774 نفر در پست بانک و 9 هزار و 959 نفر در بانک صادرات سود سهام عدالت پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: 94 درصد افرادی از دریافت کنندگان سهام عدالت در شرکتهای تعاونی عدالت ثبت نام کرده اند و از این نظر این استان رتبه اول در کشور را دارد.

به گفته مهدوی نیا، تاکنون 13 هزار و 846 خانوار مشمول مرحله چهارم نیز در استان شناسایی شده که برای شش هزار و 500 نفر دعوتنامه سهام عدالت صادر شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان گفت: اکنون در حال ثبت نام افراد واجد شرایط در شرکتهای تعاونی سهام عدالت هستیم.

وی یادآورشد: تاکنون از مجموع 601 هزار و 842 افردای که دعوتنامه دریافت سهام عدالت را تکمیل کرده اند، 562 هزار و 67 نفر در شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان ثبت نام شده اند.

