حضور پنج ‌خارجی در لیگ دوچرخه‌ سواری / افزایش انگیزه رکابزنان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید لیگ برتر دوچرخه سواری باشگاه های کشور از 23 اسفندماه سال جاری با حضور بیش از 15 باشگاه مطرح در تهران برگزار می شود. این رقابتها به دلیل برگزاری همزمان در بخش پیست وجاده اهمیت بسیاری برای تیم های حاضر در این مسابقات دارد.

به همین دلیل تیم های مطرح لیگ برتر برای نخستین بار با دراختیار گرفتن رکابزنان خارجی نه تنها به دنبال ارتقاء رده بندی خود در رقابتهای لیگ هستند بلکه با استخدام این دوچرخه سواران می توانند به اعتبار لیگ ایران در UCI و محاسبه امتیازات رکابزنان در رنکینگ جهانی کمک بسزایی کنند.

واعظی آشتیانی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ضمن تائید حضور رکابزنان خارجی در ایران گفت:" حضور این لژیونرهای خارجی در لیگ ایران نشان از روند رو به رشد مسابقات باشگاهی در کشورمان دارد اما وارد شدن آنها نمی تواند باعث افزایش رنکینگ ملی ایران در UCI شود و تنها در ارتقاء رنکینگ انفرادی خودشان و تیم های باشگاهی ایرانی که در اتحادیه جهانی ثبت شده کمک کند."

بدنبال برگزاری اولین دوره لیگ برتر در بخش پیست تیم دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار با استخدام یک رکابزن اروپایی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و انگیزه ای شد تا دیگر تیم های حاضر در این بخش نیز به فکر استخدام بازیکن خارجی بیفتند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری روند حضور رکابزنان خارجی در ایران را مثبت دانست و توصیه ای را به باشگاه ها ارائه داده است.

وی در این خصوص گفت:" ما هیچ نظارت یا دخالتی بر استخدام این نفرات نداریم و تنها حضور آنها را باعث افزایش انگیزه در بین رکابزنان و نشان از اهمیت دادن باشگاه ها به این رشته می دانیم. اما امیدوارم تیم ها رکابزنانی را به ایران دعوت کنند که بتوانند از لحاظ فنی ظرفیت و پتانسیل خوبی داشته باشند و گرنه حضور این دوچرخه سواران در کشور بیهوده خواهد بود."

هم اکنون تیم پتروشیمی تبریز به طور رسمی با "آندری ایزوتوف" از قزاقستان برای رشته جاده قرارداد امضاء کرده و با ثبت نام این رکابزن قزاق در UCI یکی از شروط حضور در تیم های حرفه ای دوچرخه سواری جهان را احراز کرده است. این رکابزن 23 اسفندماه تیم پتروشیمی را در رقابتهای لیگ همراهی کرده و فروردین ماه نیز همراه با این تیم در تور بین المللی جیلاجاه مالزی حضور می یابد.

کاظم خاتون آبادی سرمربی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز استخدام اولین رکابزن خارجی در تیم خود را یکی از اهداف تیم تبریز برای دریافت امتیاز از UCI قلمداد کرد و گفت: " این اولین بار است که در ترکیب تیم از یک رکابزن خارجی استفاده می کنیم. ما به عنوان تیم برتر قاره آسیا در سال 2008 بدنبال کسب امتیاز نام "حرفه ای" در تورهای جهانی هستیم و یکی از شروط احراز این امتیاز جذب رکابزن خارجی است که با استخدام این رکابزن قزاق به یکی از این دستورالعمل ها دست یافته ایم."

تیم دانشگاه آزاد که پیش از این با یک رکابزن اروپایی همکاری کرده بود امسال ضمن تمدید قرارداد" ایگورا راکر" در بخش پیست ،" مانان آنوآ" یکی از رکابزنان برتر آسیا را در بخش جاده به استخدام خود در آورده است.

حضور رکابزنان خارجی در لیگ برتر سال جاری منحصر به تیم های اول و دوم نبوده است بلکه تیم شهرداری مهریز یزد دارنده مقام چهارم دوره قبل لیگ برای حضور در لیگ برتر سال 88 دو رکابزن ایتالیایی و آلمانی را جذب کرده است.

سید مصطفی سید رضایی کمک مربی تیم دوچرخه سواری مهریز یزد با تائید این مطلب به مهر گفت: "ما دراولین حضور خود در لیگ سال 86 در سه بخش جوانان، امید و بزرگسالان به مقام چهارم رسیدیم و هر چند سرمایه ما به نسبت تیم های رده بالای جدول لیگ بسیار کم است اما بدنبال ارتقاء خود در کشور هستیم. "

وی افزود: " قطعا حضور رکابزنان خارجی می تواند انگیزه خوبی به دوچرخه سواران داخلی تیم ما بدهد و در کنار آن بسیاری از نقاط ضعف ما در بخش جاده و پیست را بهبود بخشد."

"مایک شیونی" یکی از رکابزنان درجه دو ایتالیا و"اندریاس کورتن" از آلمان تیم شهرداری مهریز یزد را همراهی می کنند. مسئولین این تیم شهرستانی در نظر دارند برای حضور در جمع دو تیم برتر لیگ باشگاه های کشور دو رکابزن سرعت از کشور مالزی را هم جذب کنند تا در این صورت تعداد رکابزنان خارجی در دوچرخه سواری ایران به عدد 7 برسد.

روند رو به سرعت استخدام رکابزنان خارجی در لیگ های برتر دوچرخه سواری کشور نه تنها باعث ایجاد انگیزه و حس رقابت بین ورزشکاران می شود بلکه حضور این نفرات در لیگ های داخلی ایران منجر به محاسبه امتیازات تیم های ایرانی و رکابزنان خارجی حاضر در لیگ های ایران در سطح جهانی خواهد شد.