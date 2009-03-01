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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۹

106 نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی ایلام وام قرض الحسنه دریافت کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل تامین اجتماعی استان ایلام گفت: طی سال جاری در دو مرحله به 106 نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی در این استان وام قرض الحسنه پرداخت شده است.

حسن جوزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: میزان پرداخت وام قرض الحسنه به این تعداد از بیمه شدگان تامین اجتماعی استان ایلام 53 میلیون تومان بوده است.

وی بیان داشت: طی سه ماه آخر سال جاری 107 هزار دفترچه درمانی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی استان ایلام صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه شش هزار و 700 نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی استان ایلام سهام عدالت دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: تعدا بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان ایلام در سال جاری نسبت به سال قبل هشت درصد رشد داشته است.

جوزیلن یادآور شد: در حال حاضر بیش از 180 هزار نفر در استان ایلام از حمایتهای سازمان تآمین اجتماعی برخوردار هستند.

کد مطلب 840435

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