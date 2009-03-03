۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

80 هزار نفر مددجو کمیته امداد خراسان رضوی سهام عدالت دریافت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: 80 هزار مددجوی این نهاد در استان واجد شرایط دریافت سهام عدالت هستند.

علی اصغر حاجی نقی در گفتگو با خبرنگارمهر در مشهد افزود: سال گذشته سود سهام عدالت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی از طریق شرکت تعاونی سهام عدالت پرداخت شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی در مورد نحوه ارائه سود سهام عدالت در سال جاری گفت: با وجود تفکیک نشدن منطقه ای، این سود از طریق سازمان اقتصاد و امور دارایی استان به سازمانهای مربوطه ارائه شده است.

حاجی نقی این موضوع را عامل وقوع مشکلات زیادی برای مددجویان این ارگان عنوان کرد و افزود: بی‌توجهی مددجویان به برنامه زمان بندی تحویل سهام و دسترسی نداشتن به تمام این افراد موجب ازدحام جمعیت و شلوغی در محل تحویل این برگه ها شده است.

وی از مددجویان این نهاد درخواست کرد: بر اساس جدول زمان بندی اعلام شده برای دریافت سود سهام عدالت سال 86، با در دست داشتن کارت مددجویی، برگه اصلی سود سهام مرحله اول، شناسنامه یا کارت ملی به اداره پست مرکزی مشهد مراجعه کنند.

 

