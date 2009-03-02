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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۸

بودجه های عمرانی به سمت زیرساختهای تولید هدایت شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بودجه های عمرانی باید به سمت زیر ساختهای تولید هدایت شوند، گفت: برای تقویت بخش خصوصی آماده سازی زیربناها در اولویت قرار دارد.

محمدرضا سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه 26 هزار میلیارد تومان از بودجه های عمرانی سال 88، باید به سمت زیرساختهای تولید صنایع ومعادن هدایت شوند، افزود: بررسی لایحه بودجه 88 در کمیسیون صنایع و معادن منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت حمایت از بخش خصوصی و رفع نواقص موجود در آن شده است.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با اشاره به اینکه افزایش سرمایه گذاری رونق اقتصادی، توسعه صنعتی واشتغالزایی را به دنبال دارد، تصریح کرد: امید است  بودجه 88 با حمایت بخش خصوصی به نحو احسن اجرایی شود.

نماینده مردم خواف و رشتخوار با توضیح اینکه دولت باید در امر اکتشاف معادن سرمایه گذاری بیشتری کند، اظهار داشت: فراهم آوردن امکاناتی نظیر جاده، برق، آب و سایر موارد منجربه رونق سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث کارخانجات وابسته به معدن و فرآوری معادن خواهد شد.

 

کد مطلب 840448

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