اختصاص 20 میلیارد ریال برای ساخت کتابخانه دانشگاه آزاد اهر

علی رضائی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهر افزود: عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی واحد اهر در سایت جدید 5/13 هکتاری این دانشگاه با زیربنای 4200 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال آغاز شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر گفت: با اجرای این پروژه بزرگ پژوهشی فضای مناسب برای مطالعه و تحقیق و پژوهش اساتید و دانشجویان فراهم خواهد شد.

علی رضائی همچنین از چاپ 10 جلد کتاب توسط اعضای هیئت علمی این واحد خبر داد و افزود: راه اندازی وب سایت فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی ، راه اندازی وب سایت باشگاه پژوهشگران جوان ، تلاش در جهت اخذ مجوز برای مجلات رشته زمین شناسی و شیمی ، محیط زیست ، عمران و برق و افزایش چهار هزار جلد کتاب به مجموع کتابهای کتابخانه مرکزی را از دیگر تلاشهای حوزه پژوهشی عنوان کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر همچنین از ارائه 41 مقاله در همایشهای داخلی و خارجی و مجلات معتبر علمی توسط اعضای هیات علمی این واحد خبر داد و همچنین کسب مدال برنز مسابقات بین المللی مخترعین آلمان توسط امین پیری عضو باشگاه پژوهشگران جوان و افزایش اعضای باشگاه به بیش از 120 نفر را از دیگر فعالیتهای پژوهشی این واحد برشمرد.

رضایی ادامه داد: بالغ بر 12 میلیارد ریال در جهت تجهیز و ایجاد آزمایشگاهها و کارگاههای رشته های جدید واحد اهر هزینه شده است.

وی همچینن تقویت و توسعه برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی واحد اهر را از اولویت برنامه های واحد برشمرد و افزود: برای تجهیز آزمایشگاههای شیمی ، کنترل فرایند ها ، انتقال حرارت ، عملیات ، رله و حفاظت ، کارگاههای تخصصی برق ، آزمایشگاههای عایق و فشار قوی ، آزمایشگاههای ژنتیک و میکروبیولوژی بالغ بر دوازده میلیارد ریال هزینه شده است که در این راستا دانشجویان واحد های دانشگاهی همجوار دولتی و آزاد نیز از امکانات آزمایشگاهی این واحد استفاده می نمایند.