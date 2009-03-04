پتانسیل وقف و امور خیریه در کرج زیاد است

حجت الاسلام حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کرج، یک شهرستان حدود دو میلیون نفری است و متمولین زیادی در آن زندگی می کنند که انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مفید می تواند بخشی از فعالیتها در این شهرستان را به سوی وقف و امور خیریه سوق دهد.

وی ادامه داد: اداره اوقاف کرج تاکنون برای ترویج امر وقف، تلاشهای زیادی کرده است، اما نباید به این میزان تلاش بسنده کرد، بلکه لازم است با کمک سایر نهادها و دستگاههای ذی ربط و نیز روحانیون مساجد در ترویج وقف، گامهای موثرتری برداشت.

این مسئول در زمینه موقوفات عنوان داشت: بهتر است واقفین در زمان وقف به نیازها و اولویتهای جامعه و محیط توجه زیادی داشته باشند و تا حد ممکن وقفهایی را انجام دهند که بیشترین کمک و بهره را به دیگران، به خصوص در زمینه های فرهنگی و دینی برساند.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه کرج افزود: به عنوان مثال، بعضی از موقوفات خاص در ترویج مسائل دینی تاثیر زیادی ندارد و بهره آن به قشر قابل توجهی از افراد بازنمی گردد، در صورتی که بهتر است وقفهایی انجام شود که تا حد ممکن به عموم فایده برساند و در ترویج دین نیز موثر باشد.

نظری در خصوص مشکلات موقوفه های کرج نیز خاطرنشان کرد: درآمد بعضی از موقوفات شهرستان کرج کمتر از مخارجشان است که این امر، مشکلاتی را ایجاد کرده و لازم است در اسرع وقت برای آن فکری کرد.