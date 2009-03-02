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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

سعید بیابانکی:

شعر در رسانه ها به جایگاه شایسته خود دست نیافته است

شعر در رسانه ها به جایگاه شایسته خود دست نیافته است

کرج - خبرگزاری مهر: شاعر شعرهای آیینی گفت: شعر در رسانه ها به جایگاه شایسته خود دست نیافته و باید برای رسیدن آن به این جایگاه تلاش شود.

سعید بیابانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در کشور ما شعر نسبت به بعضی از موارد دیگر، کمتر مورد حمایت قرار گرفته و هنوز نتوانسته برای خود یک جایگاه مناسب و مطلوب داشته باشد.

وی ادامه داد: به طور کلی، شعر در رسانه ها از جمله تلویزیون، بیشتر به عنوان یک برنامه تفریحی مورد توجه است و در بسیاری موارد برای پر کردن اوقات خالی از آن استفاده می شود.

این شاعر شعرهای آیینی تصریح کرد: لازم است متولیان رسانه ها به خصوص تلویزیون توجه بیشتری به شعر داشته باشند و از اهمیت آن در فرهنگ سازی غافل نشوند.

بیابانکی افزود: همچنین لازم است متولیان فرهنگی کشور از قبیل شهرداری، حوزه هنری، بسیج و فرهنگ و ارشاد هم تا حد ممکن برای ارتقای جایگاه شعر در کشور تلاش کنند و همواره به یاد داشته باشند شعر، بخش مهمی از هنر محسوب می شود و باید به موازات توجه به سایر هنرها به این بخش مهم نیز نگاهی در خور شان آن داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: شعر، یک امر تزیینی که به عنوان پر کردن اوقات فراغت از آن استفاده شود، نیست و لازم است به یاد داشته باشیم شعر، فرهنگ ساز است و در صورت توجه شایان به آن گامهای موثری در جهت غنی شدن فرهنگ برداشته می شود.

کد مطلب 840473

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