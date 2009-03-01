ورودی و خروجیهای آزادراه تهران - کرج باعث افزایش تصادف می شوند

احمد صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی از تبعات کاهش سرعت اتومبیلها در آزادراه، افزایش احتمال تصادف در آزادراه است که این امر، ضرورت تنظیم سرعت را بیش از پیش آشکار می کند.

وی ادامه داد: ورودی و خروجیهای آزادراه یادشده برای دسترسی به داخل شهر نیست و برای تردد اتومبیلها ساخته شده است.

این مسئول عنوان داشت: بهتر است برای دسترسی شهرهای تهران و کرج به هم، یک آزادراه جداگانه در نظر گرفته شود تا به کمک هم بسیاری از مشکلات آزادراه کنونی تهران - کرج از میان برداشته شود.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران افزود: در مواقع تعطیلی، ترافیک آزادراه یادشده، بسیار سنگین است و ممکن است در نتیجه این مسئله، مشکلات بسیاری برای راننده ها به وجود آید که این امر، ضرورت توجه به حل مشکل ترافیک در آزادراه تهران کرج را بیش از پیش آشکار می کند.

صدیقی خاطرنشان کرد: آزادراه کنونی تهران - کرج، چند استان را به هم متصل می کند و لازم است تا حد ممکن فقط برای رفت و آمد از این استانها و به آنها از آن استفاده شود.