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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۰۲

رشته های دانشگاه علوم پزشکی ایلام به 14 رشته افزایش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: در سه سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام تحولات چشمگیری داشته است که یکی از مهمترین آنها افزایش رشته های دانشگاه به 14 رشته بوده است.

کورش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سه سال گذشته علاوه بر افزایش تعداد رشته های دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام به 14 رشته، افزایش هیئت علمی دانشگاه به تعداد 70 نفر و رشد دانشجویان به تعداد یک هزار و 300 نفر از تحولات دانشگاه علوم پزشکی استان است.

وی بیان داشت: افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه ارتقای آموزشکده های بهداشت و پیراپزشکی به دانشگاه و اخذ مجوز رشته میکروب شناسی در مقطع کارشناسی ارشد از تحولات مهم دیگر دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این شاهد تحولات در زمینه درمان، ساخت بیمارستان و دارو در استان بوده ایم.

ساکی یادآور شد: در سه سال گذشته به طور کلی اعتبارات قابل توجهی توسط دانشگاه علوم پزشکی برای رشد و توسعه استان جذب شده است.

کد مطلب 840483

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