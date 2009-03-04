رشته های دانشگاه علوم پزشکی ایلام به 14 رشته افزایش یافت

کورش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سه سال گذشته علاوه بر افزایش تعداد رشته های دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام به 14 رشته، افزایش هیئت علمی دانشگاه به تعداد 70 نفر و رشد دانشجویان به تعداد یک هزار و 300 نفر از تحولات دانشگاه علوم پزشکی استان است.

وی بیان داشت: افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه ارتقای آموزشکده های بهداشت و پیراپزشکی به دانشگاه و اخذ مجوز رشته میکروب شناسی در مقطع کارشناسی ارشد از تحولات مهم دیگر دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این شاهد تحولات در زمینه درمان، ساخت بیمارستان و دارو در استان بوده ایم.

ساکی یادآور شد: در سه سال گذشته به طور کلی اعتبارات قابل توجهی توسط دانشگاه علوم پزشکی برای رشد و توسعه استان جذب شده است.