نصیر مغزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در 30 قسمت 15 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. 12 قسمت از آن نوروز و 18 قسمت باقیمانده به صورت هفتگی از شبکه قرآن سیما پخش می‌شود. در مجموعه "مشق شب" به کارگردانی کریم سربخش و تهیه‌کنندگی مجید عباسی، فرهاد جم، نصرالله رادش، فرهاد بشارتی، مونا فرجاد، ملیحه نیکجومند، معصومه کریمی و ... بازی می‌کنند.

وی در ادامه افزود: این مجموعه متفاوت با دیگر مجموعه‌های مشابه است و رگه‌های طنز هم دارد. در مجموع سعی کردیم با یک رویکرد جدید مجموعه‌ای با موضوع معارفی و اخلاقی برای نوروز تهیه کنیم تا برای بینندگان هم جذاب باشد. با توجه به اینکه زمان مجموعه "مشق شب" کم است، اما تلاش داریم شخصیت‌ها خیلی پیچیده نبوده تا برای بینندگان قابل لمس باشند.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه قرآن خاطر نشان ساخت: مجموعه‌های "امین و مینا" به کارگردانی هنگامه مفید و "گلستان" ساخته سیدمحمد مختاری هم برای پخش در ایام نوروز مراحل تصویربرداری را سپری می‌کنند.

داستان مجموعه تلویزیونی "مشق شب" در یک دفتر فیلمسازی می‌گذرد که هر روز با یک اتفاق جدید رو به رو می‌شوند و ...