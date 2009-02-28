امسال 412 مجوز برای نشر قرآن صادر شد

حسن تفکری مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم وابسته با سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه 537 مجوز چاپ با شمارگان 7 میلیون و 463 هزار و 300 نسخه صادر شده، یاد آور شد: 412 مجوز نشر نیز برای 6 میلیون و 580 هزار و 300 نسخه قرآن کریم از ابتدای سال تا بهمن ماه امسال داده شده است.

تفکری در ادامه با یادآوری اینکه ترجمه قرآن به زبانهای مختلف در ایران بسیار محدود بوده است، اظهار داشت: تنها 3 درصد کارهای سازمان دارالقرآن را ترجمه قرآن به زبانهای دیگر تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در دنیا قرآن به 1 هزار زبان ترجمه شده است، تصریح کرد: سازمان دارالقرآن به کمتر از 20 ترجمه قرآن به زبانهای دیگر مجوز چاپ داده است. از این زبانها می توان به زبانهای کردی، آلمانی، اسپانیایی، انگلیسی، روسی، فرانسوی، سواحیلی، ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی و اردو اشاره کرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن اظهار داشت: برخی از این قرآنها در ایران ترجمه و برخی دیگر در کشورهای دیگر ترجمه شده اند، اما از سوی ناشران ایرانی در ایران منتشر شدند.

تفکری افزود: ما برای چاپ قرآن برای زبان عربی مجوز می دهیم و اگر قرآن به زبانهای دیگر باشد، در انتهای آن بر اینکه تنها به متن عربی آن مجوز داده شده است، تأکید می کنیم.