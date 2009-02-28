به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان( منطقه سه) در بخش‌های فیلم کوتاه، عکس، فیلمنامه و پوستر فیلم با شرکت استان‌های اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کیکیلویه و بویراحمد، قم، تهران، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان و خوزستان به میزبانی شهر دزفول از 14 اسفندماه به مدت 4 روز برگزار می‌شود.

در هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان بیش از هزار و صداثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده که در بخش فیلمنامه 163 اثر که به ترتیب 10 اثر مستند، 17 اثر تجربی، 12 اثر پویانمایی، 128 اثر داستانی و 6 اثر ویژه هستند و در بخش فیلم هم 359 فیلم به دبیرخانه رسیده که از میان آن‌ها 230 فیلم داستانی،71 مستند،24 انیمیشن و 34 فیلم تجربی روی پرده خواهند رفت. 633 قطعه عکس و 24 پوستر هم در این جشنواره به نمایش گذاشته می‌شود.

پرویز صمدی‌مقدم، سعید عقیقی و تیرداد سخایی انتخاب و داوری بخش فیلمنامه، شهاب‌الدین عادل، حمید جمدر و محمود یارمحمدلو انتخاب و داوری بخش فیلم و محمد ستاری، یدالله عبدی و میرصفی اندیکلایی انتخاب و داوری بخش عکس و پوستر را بر عهده دارند.

125 فیلم، 9 فیلمنامه، 46 عکس و 10 قطعه پوستر در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند. هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان توسط انجمن سینمای جوان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول، انجمن سینمای جوان دفتر اهواز و دزفول برگزار می‌شود.