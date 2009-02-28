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۱۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۵

هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان فردا آغاز می‌شود

هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوانان ایران فردا 11 اسفند در شهر دزفول آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان( منطقه سه) در بخش‌های فیلم کوتاه، عکس، فیلمنامه و پوستر فیلم با شرکت استان‌های اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کیکیلویه و بویراحمد، قم، تهران، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان و خوزستان به میزبانی شهر دزفول از 14 اسفندماه به مدت 4 روز برگزار می‌شود.

 در هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان بیش از هزار و صداثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده که در بخش فیلمنامه 163 اثر که به ترتیب 10 اثر مستند، 17 اثر تجربی، 12 اثر پویانمایی، 128 اثر داستانی و 6 اثر ویژه هستند و در بخش فیلم هم 359 فیلم به دبیرخانه رسیده که از میان آن‌ها 230 فیلم داستانی،71 مستند،24 انیمیشن و 34 فیلم تجربی روی پرده خواهند رفت. 633 قطعه عکس و 24 پوستر هم در این جشنواره به نمایش گذاشته می‌شود.

پرویز صمدی‌مقدم، سعید عقیقی و تیرداد سخایی انتخاب و داوری بخش فیلمنامه، شهاب‌الدین عادل، حمید جمدر و محمود یارمحمدلو انتخاب و داوری بخش فیلم و محمد ستاری، یدالله عبدی و میرصفی اندیکلایی انتخاب و داوری بخش عکس و پوستر را بر عهده دارند.

125 فیلم، 9 فیلمنامه، 46 عکس و 10 قطعه پوستر در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند. هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان توسط انجمن سینمای جوان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول، انجمن سینمای جوان دفتر اهواز و دزفول برگزار می‌شود.

کد مطلب 840502

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