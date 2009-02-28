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۱۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۵۵

اظهار نظر عجیب مورینیو :

می خواهم تا 96 سالگی مربیگری کنم/ نیم قرن برای بازگشت به چلسی وقت دارم

می خواهم تا 96 سالگی مربیگری کنم/ نیم قرن برای بازگشت به چلسی وقت دارم

مربی پرتغالی تیم فوتبال اینتر با تاکید بر اینکه روزی دوباره به چلسی باخواهد گشت گفت: می خواهم تا 96 سالگی به مربیگری ام در فوتبال ادامه دهم.

به گزارش خبرگزاری مهر، خوزه مورینیو از بازگشت به استمفورد بریج صحبت کرده اما هنوز زمان دقیق آن را معین نکرده است.

مربی اینتر به دلیل صحبت های اخیرش مبنی بر اینکه فرانک لمپارد و جان تری را بازیکنان خودش می داند، تیتر اکثر رسانه های ورزشی شده است.

از وی در خصوص شکست چلسی مقابل منچستریونایتد در دیدار نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا سوال شد، مورینیو پاسخ داد: چلسی، بازیکنانش و هوادارانی که مدت زمان زیادی از زندگی ام را با آنها صرف کرده ام، هنوز به من تعلق دارند. از شکست چلسی متاسفم.

مورینیو در گفتگو با "اسپورت اکسپرس" افزود: من اکنون 46 ساله ام و قصد دارم تا 96 سالگی مربیگری کنم. بنابراین نیم قرن فرصت دارم تا دوباره به باشگاه سابقم بازگردم.

کد مطلب 840508

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