  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۱۰

95 درصد جمعیت روستایی ایلام از آب آشامیدنی سالم برخوردارند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام گفت: در حال حاضر 95 درصد جمعیت روستایی این استان از آب آشامیدنی سالم استفاده می کنند.

داراب بیرنوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بیش از95 درصد جمعیت روستایی استان ایلام که در روستاهای بالای 20 خانوار ساکن هستند هم اکنون مشکل کیفی از لحاظ آب آشامیدنی ندارند.

این مسئول  خاطرنشان کرد: در سال جاری اعتبارات اختصاص یافته به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در مقایسه با سال قبل 16 درصد افزایش داشته است.

بیرنوندی عنوان کرد: از محل اعتبارات سال جاری حفر 9 حلقه چاه، بهسازی 14 حلقه چاه، بازسازی بیش از 81 هزار متر خط شبکه و توزیع آب روستاها و 42 هزار خط انتقال آب پیش بینی شده است.

این مسئول یادآور شد: بارندگی در سال جاری نسبت به سال قبل 30 درصد کاهش داشته است و منابع آبی استان افزایش چندانی نداشه اند.

کد مطلب 840518

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها