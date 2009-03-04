95 درصد جمعیت روستایی ایلام از آب آشامیدنی سالم برخوردارند

داراب بیرنوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بیش از95 درصد جمعیت روستایی استان ایلام که در روستاهای بالای 20 خانوار ساکن هستند هم اکنون مشکل کیفی از لحاظ آب آشامیدنی ندارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال جاری اعتبارات اختصاص یافته به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در مقایسه با سال قبل 16 درصد افزایش داشته است.

بیرنوندی عنوان کرد: از محل اعتبارات سال جاری حفر 9 حلقه چاه، بهسازی 14 حلقه چاه، بازسازی بیش از 81 هزار متر خط شبکه و توزیع آب روستاها و 42 هزار خط انتقال آب پیش بینی شده است.

این مسئول یادآور شد: بارندگی در سال جاری نسبت به سال قبل 30 درصد کاهش داشته است و منابع آبی استان افزایش چندانی نداشه اند.