فیلم مستند "لبخند رضایت" در گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دانیال کلاهدوزی کارشناس مسئول حوزه هنری گلستان در این زمینه افزود: این فیلم مستند که به خاطرات رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس در ایام نوروزی می‌پردازد و تصویربرداری آن را "علیرضا مقدم" بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: این فیلم مستند اکنون مراحل تولید را پشت سر می‌گذارد و در ایام نوروز سال 1388 پخش می شود.

وی برگزاری کارگاه آموزشی "خلاقیت در کاریکاتور" در این مرکز خبر داد و گفت: با تلاش واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان و به منظور ارتقاء دانش هنرمندان و خلق آثار مناسب این کارگاه آموزشی به سرپرستی "حامد شریفی" یکشنبه‌ها ساعت 18 در محل حوزه هنری استان برگزار می شود.

به گفته کلاهدوزی، شریفی از هنرمندان کاریکاتوریست استان است که به تازگی مسئولیت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان را نیز به عهده دارد.

این کارشناس مسئول بیان داشت: برگزاری نشست‌ها، کارگاههای آموزشی، نقد و بررسی آثار هنرمندان کشور و برپایی نمایشگاههای مختلف، سطح این هنر را ارتقاء بخشیده و باعث می‌شود هنرمندان و علاقمندان به این رشته هنری بیشتر اهمیت داده و فعالیت جدی‌تری داشته باشند.