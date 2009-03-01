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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۲

خمجانی در گفتگو با مهر:

برنامه‌های گسترده‌ای برای بسکتبال با ویلچر در نظر گرفته‌ایم

برنامه‌های گسترده‌ای برای بسکتبال با ویلچر در نظر گرفته‌ایم

مسئول انجمن بسکتبال با ویلچر کشور از برنامه‌های گسترده‌ای که این انجمن برای رقابت‌های سال آتی در نظر گرفته است، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال با ویلچر ایران به دلیل حاضر نشدن در دیدار برابر آمریکا به دلیل تغییر جدول زمانی در رقابت‌های پارالمپیک پکن، تا سال 2013 از حضور در میادین بین المللی محروم شده است.

حبیب خمجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئولان فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان تلاش مجدانه‌ای را در دستور کار دارند تا بسکتبال با ویلچر کشورمان رفع تعلیق شود. با این حال رقابت‌های داخلی با قدرت در حال انجام است و قصد داریم در آینده‌ای نزدیک، این رقابت‌ها را با شکلی بهتر از گذشته برگزار کنیم.

مسئول انجمن بسکتبال با ویلچر افزود: در حال حاضر یک وکیل حقوقی در استخدام فدراسیون است تا رایزنی‌های لازم در جهت رفع محرومیت تیم کشورمان را انجام دهد.

خمجانی در ادامه تصریح کرد: در رقابت‌های امسال که با قهرمانی تیم بسکتبال با ویلچر پیام خراسان تمام شد، تا پایان رقابت‌ها مشخص نبود تیم‌های اول تا چهارم کدام تیم‌ها هستند. ما قصد داریم در سال 88 این رقابت‌ها را بهتر از گذشته برگزار کنیم و امیدواریم که فرصت حضور در رقابت‌های پارالمپیک لندن را پیدا کنیم.

کد مطلب 840535

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