  1. هنر
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۳

نشست خبری جشنواره ادبی "یار و یادگار" برگزار می‌شود

نشست خبری دومین جشنواره ادبی "یار و یادگار" و جایزه "امام مهربانی" فردا 11 اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست خبری حمید هنرجو دبیر جشنواره درباره موضوعات مختلف مرتبط با آن توضیح می‌دهد.

این جشنواره ادبی با یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و نکوداشت یادگار گرانقدرشان مرحوم حاج سیداحمد خمینی همزمان با سی‌امین سال پیروزی انقلاب برگزار می‌شود و در آن آثار مرتبط با امام خمینی (ره) و یادگارشان داوری می‌شود.

بخش ویژه این جشنواره ادبی نیز با عنوان " نوجوان و جوان " برای گروههای سنی 14 تا 24 سال فعال است و لازم است شرکت کنندگان در این بخش، تصویر صفحه اول شناسنامه خود را ضمیمه آثار ارسالی کنند.

سال 86 این جشنواره با موضوع یادگار امام (ره) و صرفا در بخش شعر بزرگسال با حضور شاعرانی چون مشفق کاشانی، سعیدی کیاسری، عبدالجبار کاکایی، پرویز بیگی حبیب آبادی و حمید سبزواری در فرهنگسرای دانشجو برگزار شد.

نشست خبری مذکور بعد از ظهر فردا یکشنبه (11 اسفند) از ساعت 14 تا 16 در محل موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی واقع در خیابان نیاوران، خیابان یاسر، کوچه سوده، پلاک 5 و مراسم پایانی جایزه نیز با معرفی و تقدیر از یادنگاران برتر 14 اسفند ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 840540

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها