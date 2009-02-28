به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست خبری حمید هنرجو دبیر جشنواره درباره موضوعات مختلف مرتبط با آن توضیح می‌دهد.

این جشنواره ادبی با یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و نکوداشت یادگار گرانقدرشان مرحوم حاج سیداحمد خمینی همزمان با سی‌امین سال پیروزی انقلاب برگزار می‌شود و در آن آثار مرتبط با امام خمینی (ره) و یادگارشان داوری می‌شود.

بخش ویژه این جشنواره ادبی نیز با عنوان " نوجوان و جوان " برای گروههای سنی 14 تا 24 سال فعال است و لازم است شرکت کنندگان در این بخش، تصویر صفحه اول شناسنامه خود را ضمیمه آثار ارسالی کنند.

سال 86 این جشنواره با موضوع یادگار امام (ره) و صرفا در بخش شعر بزرگسال با حضور شاعرانی چون مشفق کاشانی، سعیدی کیاسری، عبدالجبار کاکایی، پرویز بیگی حبیب آبادی و حمید سبزواری در فرهنگسرای دانشجو برگزار شد.

نشست خبری مذکور بعد از ظهر فردا یکشنبه (11 اسفند) از ساعت 14 تا 16 در محل موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی واقع در خیابان نیاوران، خیابان یاسر، کوچه سوده، پلاک 5 و مراسم پایانی جایزه نیز با معرفی و تقدیر از یادنگاران برتر 14 اسفند ماه برگزار می‌شود.