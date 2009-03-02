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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

28 هزار ایلامی زیر پوشش طرح پیشگیری از معلولیت ناشی از انفجار مین قرار گرفتند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان ایلام گفت: 28 هزار نفر در این استان زیر پوشش طرح پیشگیری از معلولیت ناشی از انفجار مین قرار گرفته اند.

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این طرح برای اولین بار در تعداد زیادی از مدارس استان ایلام اجرا شد و در قالب آن 28 هزار نفر زیر پوشش این طرح قرار گرفتند.

وی بیان داشت: در این طرح دو هزار معلم آموزش و پرورش آموزشهای مناسب در زمینه انفجار مین را به دانش آموزان ارائه می دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود مین در برخی نقاط مرزی استان ایلام که هنوز پاکسازی نشده اند، سالانه تعدادی بر اثر انفجار مین دچار نقص عضو و معلولیت می شوند.

 رستمی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح باعث کمتر شدن معلولیتها در استان ایلام می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون 80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند که بیش از 11 هزار نفر از آنها معلول هستند.

کد مطلب 840543

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