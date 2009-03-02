کمک 492 میلیون ریالی مردم نهبندان به عتبات عالیات

دبیر ستاد عتبات عالیات شهرستان نهبندان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، تصریح کرد: ستاد عتبات عالیات نهبندان در سال 84 با هدف کمک به توسعه حرم راه اندازی شد و تاکنون در خصوص جمع ‌آوری کمک‌های نقدی، موقوفات و نذورات و اعزام نیروی کار تلاش ‌های خوبی شده است.

سرهنگ غلامرضا اردونی ضمن تشکر از تمامی نهادهای هماهنگ با ستاد، از راه اندازی شورای سیاست گذاری عتبات عالیات خبر داد و اظهار داشت: کمک به ساخت حرمین نجف وکربلا فرصتی مناسب برای امتحان و مشارکت در بازسازی حرمین ائمه است.

به گفته فرمانده بسیج سپاه نهبندان، اعزام پنج سنگ‌ کار به عراق و صدور 43 کارت شناسایی ویژه برای اعضای ستاد و راه ‌اندازی واحد خواهران ستاد عتبات عالیات از جمله اقدامات این نهاد است که به زودی در شهر شوسف نیز ستاد راه‌ اندازی می ‌شود.

وی همچنین از جمع ‌آوری 492 میلیون و 403 هزار و 498 ریال کمک نقدی و جلب کمک‌ های غیرنقدی (طلا و سکه) به ارزش 46 میلیون و 517 هزار ریال و اعزام پنج تریلی سنگ گرانیت از این شهرستان خبر داد.

شماره حساب 850 بانک رفاه نهبندان و 10- 4645550 صندوق انصار شعبه نهبندان به منظور واریز نذورات مردمی مفتوح می‌ باشد.