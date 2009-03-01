  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۵۰

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

ردپای سبز پشت پای استقلال

ردپای سبز پشت پای استقلال

در پایان هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور اختلاف امتیاز استقلال و ذوب آهن به یک امتیاز رسید تا رقابت این دو تیم برای دستیابی به عنوان قهرمانی جذاب‌تر از قبل دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر استقلال و ذوب آهن صدرنشینان مطلق لیگ برتر هستند که اختلافی هشت و هفت امتیازی با پرسپولیس، تیم سوم جدول رده بندی دارند. در پایان هفته بیست و نهم ترکیب و رده بندی تیم‌های اول تا دهم جدول تغییر نکرد اما اختلاف امتیازهای آنها با تغییراتی روبرو شد.

در این هفته بیشترین صعود در جدول رده بندی را داماش گیلان داشت که با برتری مقابل ابومسلم مشهد با 2 رده صعود به سکوی شانزدهم لیگ رسید. راه آهن نیز جای ملوان را در رده یازدهم جدول گرفت و این تیم را به رده دوازدهم فرستاد. پاس نیز از شکست ابومسلم مقابل داماش نهایت بهره را برد و با تساوی در دیدار مقابل فولاد به رده سیزدهم صعود کرد.

در انتهای جدول استقلال اهواز و برق شیراز کماکان روی نوار ناکامی گام برمی دارند، داماش فقط یک گام دیگر می خواهد تا از جمع تیم‌های قعرنشین جدا شود و پیام نیز همچنان فانوس به دست لیگ 18 تیمی ایران است.

جدول رده بندی لیگ برتر

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1- استقلال

29 

 17

 6

64 

32 

32+ 

57

2- ذوب آهن

29

16

8

5

49

36

13+

56

3- پرسپولیس

29

13

10

6

44

34

10+

49

4- سپاهان

29

12

12

5

40

29

11+

48

5- مس

29

12

10

7

43

34

9+

46

6- صبای قم

29

10

15

4

40

30

10+

45

7- فولاد

29 

11

 9

 9

 42

 36

6+ 

42

8- پیکان

29

11

 8

10

 39

34

 5+

41

9- سایپا

29

10

10

9

38

40

2-

40

10- مقاومت

29

10

10

9

31

33

2-

40

11- راه آهن

29

10

7

12

32

35

3-

37

12- ملوان

29

8

11

10

29

36

7-

35

13- پاس

29

8

8

13

31

42

11-

32

14- ابومسلم

29

8

7

14

32

38

6-

31

15- اس اهواز

29

7

7

15

27

45

18-

28

16- داماش

29

5

10

14

32

49

17-

25

17- برق

28

5

8

15

31

42

11-

23

18- پیام

28

5

8

15

27

47

20-

23

کد مطلب 840614

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها