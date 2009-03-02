166 آموزشگاه در سمنان به اسکان مسافران نوروزی اختصاص یافت

ابوالقاسم قزوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: برای اسکان مسافران نوروزی در مدارس استان سمنان، یک هزار و 306 کلاس درس در 13 شهرستان، منطقه و بخش تجهیز می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان در مسیر تردد زائران حرم رضوی قرار گرفته است، گفت: این مدارس اقدام به پذیرش زائران و مسافران نوروزی می‌کنند.

وی با بیان اینکه این مدارس در مسیر زائران حضرت ثامن‌الائمه (ع) قرار دارند، تصریح کرد: این آموزشگاه‌ها از 29 اسفند ماه جاری تا دوازدهم فروردین سال آینده برای مسافران پیش‌بینی شده است.

به گفته قزوهی، همکاران و همسران شهدای فرهنگی و بازنشستگان آموزش و پرورش برای استفاده از مراکز اسکان از تخفیف 20 درصد برخوردار می‌شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان افزود: درمانگاه‌های فرهنگیان استان سمنان در تعطیلات نوروز آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی هستند.

ابوالقاسم قزوهی یاد آور شد: آموزشگاه‌های استان سمنان در نوروز 87 میزبان 70 هزار نفر از مسافران و زائران حضرت امام رضا (ع) بودند.