درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر : این کتاب که با یادداشتی از مترجم و پیشگفتار آغاز می‌شود شامل دو درسی است که بوردیو در کلژ دوفرانس ارائه داده است. در نخستین درس ساز و کارهای سانسور نامرئی رایج در تلویزیون از منظر جامعه‌شناسی نشان داده شده و برخی رازهایی که در ساخت برنامه‌های تلویزیونی، گفتمان و برخی تصاویر به کار می‌رود بیان می‌شود.

در درس دوم نگارنده نشان می‌دهد که چگونه تلویزیون که در جهان مطبوعاتی سلطه دارد، به صورت ریشه‌ای کارکرد آن را دگرگون کرده و افزون بر آن حوزه‌هایی چون هنر، ادبیات، فلسفه، سیاست و حتی حقوق و علوم نیز تحت تأثیر تلویزیون قرار گرفته است.

مطالب کتاب در بخش "درباره تلویزیون" شامل دو فصل "صحنه تلویزیون و پشت پرده‌هایش" و "ساختار ناپیدا و اثرات آن" است. در فصل اول مباحثی چون یک سانسور نامحسوس، پنهان کردن برای نشان دادن، چرخش چرخه‌ای اطلاعات، اضطرار و تفکر فوری، مباحثی حقیقتاً دروغ یا به شکلی دروغین / حقیقی و تضادها و تنش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم نیز مطالبی چون سهم بازار و رقابت، قدرت ابتذال، مبارزات دلبخواهانه از طریق نظرسنجی‌ها، سلطه تلویزیون، همدستی و حق ورود و وظیفه خروج آمده است. در بخشی از این فصل آمده: ما می‌توانیم و باید علیه مخاطب‌سنجی به نام دموکراسی مبارزه کنیم. ممکن است این امر بسیار تناقض‌آمیز باشد زیرا کسانی که از سلطه مخاطب‌سنجی دفاع می‌کنند ادعا دارند که هیچ ابزاری از این ابزار دموکراتیک‌تر نیست.

در بخش "سلطه ژورنالیسم" نیز به مواردی چون چند خصوصیت میدان ژورنالیستی، تأثیر نفوذ، یک یادداشت نهایی هنجارمند و نهایتاً کتاب‌شناسی و نمایه آمده است.