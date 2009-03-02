فراخوان مجدد حج و زیارت گیلان از دارندگان سند عمره بانک ملی

به گزارش خبرنگارمهر در رشت، سازمان حج و زیارت این استان در اطلاعیه ای اعلام کرده است: به دلیل وجود ظرفیت خالی در برخی از کاروانهای عمره ماه های اردیبهشت و خرداد استان گیلان، از تمامی دارندگان سند ودیعه گذاری عمره بانک ملی که تاکنون موفق به ثبت نام در کاروانها نشده اند دعوت می شود با مراجعه به دفاتر زیارتی مجاز دارای ظرفیت خالی ثبت نام کنند.

بدیهی است در صورت تکمیل نشدن ظرفیت از اولویتهای بعدی دعوت می شود.

همچنین این سازمان از افرد مسن و تمامی کسانی که متولد 1307 و قبل از آن هستند و کارت مخصوص تشرف به عمره از بانک ملت را در اختیار دارند اعم از کسانی که در قرعه کشی پذیرفته شده اند یا پذیرفته نشده اند خواسته است از تاریخ 10 تا 15 اسفند ماه جاری با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ثبت نام در بانک ملت به دفاتر زیارتی که دارای ظرفیت خالی در سه ماهه اول سال 88 هستند مراجعه و ثبت نام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: این عده نمی توانند در فراخوان مرحله دوم سازمان که مربوط به ماههای تیر، مرداد و شهریور است شرکت کنند و چنانچه این افراد در قالب گروه های چند نفره ودیعه گذاری کرده باشند افراد دیگر گروه نمی توانند به کاروانها مراجعه کنند.