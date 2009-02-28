پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای غرب کشور در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این جشنواره علاوه بر مطبوعات محلی کرمانشاه، خبرگزاریهای فعال و سرپرستی نشریات سراسری در استان و نیز مطبوعات و نشریات محلی استانهای کردستان، ایلام، همدان و لرستان نیز حضور دارند.

در پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور 919 اثر در زمینه های گزارش، مقاله، عکس، سرمقاله، طنز، کاریکاتور، بخش ویژه و.. به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است که هیئت داوران پس از بررسی تمامی آثار ارائه شده در روز اختتامیه این جشنواره آثار و نفرات برتر را معرفی خواهد کرد.

این جشنواره تا روز پنج شنبه هفته جاری در محل تالار وحدت کرمانشاه واقع در میدان آیت الله جلیلی شهر کرمانشاه برای بازدید عموم علاقمندان دایر خواهد بود.

دوره قبلی جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور سال گذشته به میزبانی استان کردستان برگزار شد.