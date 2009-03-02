یک چهارم ایتام کرمان حامی مالی ندارند

غلامرضا حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در سالهای اخیر رویکرد کمیته امداد از شیوه حمایتی به سمت توانمند کردن خانواده های نیازمند تغییر کرده است به طوریکه سعی می شود با برگزاری دوره های آموزشی و حرفه آموزی متناسب با پتانسیلهای هر منطقه خانواده های نیازمند را در مسیر توانمندی اقتصادی حمایت کنیم.

حسن خانی با اشاره به محرومیتهای شدید در جنوب استان کرمان گفت: این محرومیتها به دلیل بی توجهی به توسعه این مناطق در زمان قبل از انقلاب است.

وی عنوان کرد: در استان کرمان 25 هزار یتیم شناسایی و تحت پوشش کمیته امداد قراردارند که از مجموع آنها تعداد چهارهزار یتیم حامی ندارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان با در خواست از متمکنین برای شرکت در طرح اکرام ایتام اضافه کرد: استان کرمان در اجرای طرح اکرام ایتام جزء دو استان برتر در کشور محسوب می شود.

وی گفت: در این طرح افراد خیر با واریز ماهیانه پانزده هزار تومان به حساب یک یتیم در رفع محرومیت از جامعه نقش موثری را ایفاء می کنند.

حسن خانی یکی از اهداف کمیته امداد را ورود دانش آموزان تحت پوشش به مراکز آموزش عالی ذکر کرد و افزود: در حال حاضر هفت هزار دانشجو در استان تحت پوشش خدمات کمیته امداد هستند.

وی به خدمات رسانی به 107 خانواده بی سرپرست در کرمان اشاره کرد و گفت: 60 هزار دانش آموز تحت پوشش در استان کرمان وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در 22 اسفند از مردم خواست با شرکت در این مراسم در جهت کمک به نیازمندان گام بردارند.

