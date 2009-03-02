هفدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، عبدالحسین فاضلی در نشست خبری شامگاه روز گذشته با اعلام این خبر افزود: کنگره سراسری شعر دفاع مقدس از تاریخ 20 تا 22 اسفند به مدت سه روز با حضور 210 نفر از شعرای پیشکسوت و برگزیدگان جشنواره های استانی شعر دفاع مقدس در بندرعباس برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد:91 اثر از بین سه هزار اثر رسیده به دبیرخانه شعر دفاع مقدس در سه بخش شعر عاشورا، دفاع مقدس و مقاومت لبنان و فلسطین برگزیده شده است که در پایان به شانزده اثر برتر جوایزی داده خواهد شد.

فاضلی همچنین با اشاره به عملکرد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای اسلامی در هرمزگان، خاطرنشان کرد: این اداره از مرداد سال 85 کار خود را با شناسایی جانبازان و رزمندگان استان آغاز کرد ولی متاسفانه به دلیل اینکه تا آن زمان هیچ اقدامی برای جمع آوری آثار معنوی و فیزیکی دفاع مقدس در استان انجام نشده بود کار دشواری را پیش رو داشتیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس در حوزه های اسناد و تحقیقات، ادبیات و انتشارات، هنری، مهندسی و روابط عمومی و تبلیغات فعالیت می کند.

به گفته وی، در حوزه اسناد و تحقیقات با پی گیریهای انجام شده اسناد گردان 422 استان سال آینده به استان آورده خواهد شد.

وی در ادامه یاد آور شد: تشکیل اتاق فکر استان با حضور فرماندهان شاخص در جنگ و تدوین استراتژیک کارنامه عملکرد استان در جنگ و تدوین خاطرات جهاد گران جهاد کشاورزی از دیگر فعالیتهای حوزه اسناد و تحقیقات است.

وی همچنین از تصویب دو واحد درسی معارف دفاع مقدس به عنوان دروس اختیاری در دانشگاههای آزاد کشور خبر داد و افزود: از سال آینده دو واحد دروس معارف دفاع مقدس به صورت اختیاری در اختیار دانشجویان علاقه مند به آشنا شدن با دفاع مقدس در دانشگاههای آزاد سراسر کشور ارائه خواهد شد.

وی با اعلام این مطلب که صد و هفتاد اثر از سراسر کشور برای ساخت یادمان هواپیمایی ایرباس به دبیرخانه رسیده است، گفت: از تعداد آثار رسیده یک اثر برای ساخت یادمان هواپیمایی ایرباس در ساحل بندرعباس انتخاب شده است که به زودی ساخت آن آغاز خواهد شد.