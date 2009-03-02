تعداد تماشاگران سینما نیم میلیون نفر بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد تماشاگران سینما در دی ماه امسال نسبت به دو سال قبل کاهش داشته و این در حالی است که در بهمن‌ماه شاهد افزایش تعداد تماشاگران نسبت به سال‌های 1385 و 1386 بوده‌ایم.



358.809 تماشاگر در دی ماه امسال در سالن‌های نمایش حاضر شدند. پارسال این رقم 438.288 بود و سال 1385 نیز 547.194 بیننده به تماشای فیلم‌های سینمایی نشستند. بر این اساس امسال نسبت به سال قبل 79هزار نفر تماشاگر کمتر به سینما رفتند و در مقایسه با سال 1385 حدود 200 هزار تماشاگر کمتر در سالن‌ها حاضر شدند.



وضعیت استقبال تماشاگران از فیلم‌های روی پرده در بهمن‌ماه بهتر از دو سال قبل بود. بهمن ماه امسال 396.339 تماشاگر به سینما رفتند که در سال 1386 این رقم به 337.194 و در سال 1385 به 213.916 رسیده بود. در سال 1385 پنج روز به دلیل مراسم عزاداری، سینماها تعطیل بود و به همین دلیل تعداد تماشاگران به 213 هزار نفر رسید.

در نگاه کلی، در 11 ماه امسال 6.903.517 نفر به سینما رفتند که با افزایش 550 هزار نفری نسبت به سال 1386 مواجه هستیم. سال گذشته تا پایان بهمن‌ماه 6.350.881 نفر در سالن‌های سینما حاضر شدند، اما در مقایسه با سال 1385 کاهش 710 هزار نفری تماشاگر مشاهده می‌شود. تعداد تماشاگران سینما در سال 1385 رقمی در حدود 7.614.458 بود.



با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای اکران فیلم‌های سینمایی در نوروز 1388 و شروع نمایش آن‌ از روزهای پایانی اسفندماه به نظر می‌رسد تعداد تماشاگران سینما از سال 1385 حدود 900 هزار نفر کمتر باشد. 8.546.781 نفر در 12 ماه سال 1385 به سینما رفتند و مجموع تماشاگران سال 1386 رقمی در حد 7.390.166 نفر بود.