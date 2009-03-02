نگارش رمان "الیکا" به پایان رسید

این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: "الیکا" در واقع رمان یا داستان بلندی است درباره زندگی دو دختر که به صورت مشترک در یک فعالیت فرهنگی همکار می‌شوند و یکی از این دو دختر مهاجری جنگ زده و اهل آبادان است.

وی افزود: شخصیت اصلی داستان (الیکا) دچار بیماری نادری است که در آن 6 ماه از سال را نابینا و 6 ماه دیگر را بینا می شود. رویکرد اصلی داستان جدای از بخشهای ابتدایی آن که به نقل خاطرات دوران جنگ مرتبط است به فعالیت دو شخصیت اصلی داستان در یک مرکز فرهنگی فرضی با عنوان "کانون مستمعان" و از آن طریق ورود به جریانهای ادبی روز اختصاص دارد.

جمشیدی اضافه کرد: با توجه به مختصات دراماتیک اثر فکر می‌کنم این داستان بعد از رمانی که یک نویسنده هنگ کنگی با همین موضوع بیماری نادر فوق الذکر نوشته دومین اثر در این باره باشد و اتفاقاً برای نگارش کتاب ارتباطهایی ایمیلی نیز با نویسنده آن کتاب برقرار کرده‌ام. البته من کوشیده‌ام به جریان معناگرایی و استعاره‌های مربوط به معنویت در جهان مدرن بپردازم و داستان کتاب هم در پایان با یک رویکرد دفاع مقدسی تمام می‌شود.

این نویسنده گفت: حجم داستان بلند "الیکا" حدود 200 صفحه است و در حال حاضر نیز سرگرم بازخوانی و تصحیح برخی موارد کتاب هستم و هنوز هم ناشری برای نشر آن انتخاب نکرده‌ام.