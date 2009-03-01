گروه آسانی در غرب آسیا داریم/ این به نفع ما نیست

مصطفی هاشمی با اشاره به هم‌گروهی تیم‌های الجلا سوریه، المتحد لبنان، الاهلی یمن و ارتدکس اردن با تیم مهرام در گروه A مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا به خبرنگار مهر گفت: این تیم‌ها اگر به لحاظ سطح فنی پایین‌تر از مهرام نباشند، بالاتر هم نیستند. در مجموع گروه ما نسبت به گروه B بازی‎ها ساده‌تر است. پس می‌توانیم خیلی راحت‌تر از صبامهر به دور دوم مسابقات صعود کنیم، هر چند که این به نفع تیم ما نیست.

وی با بیان اینکه ترجیح می‎‌دادم شاگردانم در گروه سخت مرحله مقدماتی قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: در این صورت با حریفان راحتی در مرحله دوم بازی‌ها روبرو می‌شدیم. اما حال که گروه ما نسبت به گروه B ساده‌تر است باید برای مقابله با حریفان جدی‌تر در مرحله بعدی آماده شویم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام خاطرنشان کرد: در هر صورت قرعه‌کشی بازی‌ها انجام شده و باید طبق همین گروه‌بندی پیش رویم. سعی می‌کنیم در گروه خود بهترین رده را به دست آوریم تا در مرحله بعد از مقدماتی بتوانیم با تیم‌های راحت‌تر گروه مقابل دیدار داشته باشیم.

وی در مورد جذب صمد نیکخواه بهرامی برای همراهی تیم مهرام در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا اظهار داشت: با صمد امید بیشتری به موفقیت داریم. به هر حال توانایی‌های این بازیکن و تاثیرگذاری‌های وی در ترکیب تیمی که او را در اختیار دارد، بر کسی پوشیده نیست. خصوصا اینکه نیکخواه بهرامی سابقه بازی در تیم مهرام را دارد و از این تیم راهی اروپا شده است. حضور صمد می‌تواند شانس مهرام را برای صعود به مراحل بالاتر غرب آسیا و همچنین رسیدن به دور نهایی مسابقات لیگ برتر ایران افزایش دهد.

هاشمی به نخستین حضور مهرام در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا اشاره و تاکید کرد: می‌خواهیم از نخستین حضور خود خاطره‌ای خوش ایجاد کنیم. دوست داریم به عنوان شایسته‌ترین نماینده ایران جواز شرکت در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا را به دست آوریم.