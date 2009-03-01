رضایی تدوین "شکاف" را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی مدتی پیش به پایان رسید و رحمان رضایی تدوین را شروع کرده است. آهنگساز این فیلم نیز به زودی مشخص می شود.



فیلمنامه "شکاف" را اسلامی نوشته و داستان درباره زن و شوهری است که با هم اختلاف دارند، درگیری بین این زوج باعث می‌شود ناخواسته جنایتی را مرتکب شوند.

محمدرضا هدایتی، مریم کاویانی، امیرحسین رضایی، علیرضا ثانی‌فرد، سودابه بیضایی، گیتا شیخی، کیانوش گرامی و ضیا همایون بازیگران این فیلم هستند. قرار است "شکاف" به نسخه 35 میلیمتری تبدیل و برای نمایش در سینماها آماده شود.



سایر عوامل این فیلم عبارتند از مشاور کارگردان و مدیر تصویربرداری: رحمان رضایی، تصویربردار: هومن سلماسی، مدیر تولید: علی غلامی، دستیار اول کارگردان: مهدی صادقی، طراح‌چهره پردازی: علیرضا قومی، طراح صحنه و لباس: میثاق جمشیدی، صدابردار: حسام شریعتمدار، مدیرتدارکات: محمد رضایی، محصول روزان‌فیلم. تهیه‌کننده امیرحسین رضایی.



رضایی کارگردان فیلم‌های سینمایی "دختران انتظار"، "مدار بسته" و "این ترانه عاشقانه نیست" است و برای اولین‌بار تهیه‌کنندگی یک فیلم تلویزیونی را تجربه می‌کند.