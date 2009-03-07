دستورالعمل ساماندهی سرویس مدارس هنوز تهیه نشده است

مسئول انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: "اگرچه آیین نامه ساماندهی سرویس مدارس بالاخره بعد از گذشت یکسال تهیه و به تصویب هیئت دولت رسید ولی نگارش دستورالعمل آن که به عهده وزارت کشور بود هنوز تهیه نشده است."

قربانعلی منافی با بیان اینکه شاید عده ای عنوان کنند که طرح این مسئله در این مقطع زمانی به موقع نباشد گفت: " این نظر درست نیست چراکه تجربه درباره تدوین قوانین مربوط به سرویس مدارس در سالهای گذشته نشان داده که اگر این برنامه به تابستان موکول شود قطعا بی نتیجه می ماند و باز هم به سال بعد موکول می شود."

طرح ساماندهی سرویس مدارس از دوسال گذشته در سطح وزارت آموزش و پرورش، کشور، شهرداری و سازمان تاکسیرانی مطرح شده که تاکنون نتیجه خاصی را در برنداشته است.

منافی ادامه داد: " باید از مسئولان حوزه حمل و نقل از وزارت کشور پرسید که چرا برنامه های مربوط به سرویس مدارس را پیگیری نمی کنند. قطعا با روند موجود در این حوزه استانهای کشور در سال آینده همچون امسال با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد."

در حالیکه مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از آماده بودن برچسبهای سرویس مدارس در آذرماه سال جاری خبر داده و عنوان کرده بود: " برای نصب آنها منتظر اعلام نظر وزارت آموزش و پرورش هستیم." اما منافی در این باره گفت: "به رغم پیگیریهایی که انجام دادیم هنوز هیچگونه آرمی به آموزش و پرورش شهر تهران برای نصب بر روی شیشه سرویس مدارس تحویل داده نشده است."